Освобождение Одессы: горожане несут цветы на площадь 10 апреля

10 апреля 1944 года Одессу освободили от нацистской оккупации, которая длилась 907 дней. Традиционно в этот день горожане приходят к памятнику "Крылья победы", чтобы возложить цветы и почтить погибших.

День памяти

Оккупация Одессы длилась 907 дней — с 16 октября 1941 года по 10 апреля 1944 года. Это был один из самых тяжелых периодов в истории города, который унес тысячи жизней и оставил глубокий след в памяти одесситов. После освобождения эта дата стала символом стойкости и борьбы. Каждый год 10 апреля горожане приходят к памятнику "Крылья победы", чтобы возложить цветы и почтить погибших.

"Освобождение Одессы — это очень большой праздник для нашей семьи. Мы причастны к этому, у нас есть своя история. Поэтому для нас это очень важный день", — рассказала одесситка Нионила.

Чествование воинов

Значение этой даты выходит далеко за пределы истории. Сегодняшняя война заставляет иначе смотреть на события прошлого. В городе пытаются совместить чествование ветеранов Второй мировой и поддержку современных военных. Также действуют программы помощи для тех, кто вернулся с фронта или нуждается в поддержке.

За время оккупации в Одессе погибли 82 тысячи жителей. Еще 78 тысяч человек угнали в Германию.

"Для меня это не просто цифры. Это память и большая благодарность тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. Мы чествуем ветеранов и видим, что сегодня все повторяется — молодые парни и девушки снова идут на войну", — сказал глава Приморской районной администрации Одессы Марат Королев.

Поддержка ветеранов

Отдельное внимание в городе уделяют социальной поддержке ветеранов. Речь идет как о людях почтенного возраста, так и о тех, кто недавно вернулся с фронта. Важно обеспечить не только финансовую помощь, но и медицинскую и психологическую поддержку. Это необходимо, чтобы люди чувствовали заботу и уважение.

"Сегодня мы должны быть социально направленными. Нужно находить возможности помогать — и материально, и через социальные программы. Независимо от возраста ветерана, каждый должен чувствовать, что его поддерживают", — добавил Марат Королев.

