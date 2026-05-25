Вечірній удар по Одесі: є загиблий і постраждалі
Увечері в понеділок, 25 травня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Постраждали щонайменше четверо людей — один із них помер.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.
Наслідки вечірнього обстрілу Одеси
Медики надають усім травмованим допомогу. Вибухова хвиля пошкодила вікна в навчальному закладі та житлових будинках. Фахівці районної адміністрації вже проводять обстеження та оцінюють масштаби пошкоджень.
Повітряна тривога в усіх районах Одеської області тривала від 22:06 до 22:37. Повітряні Сили ЗС України о 22:07 попереджали про швидкісну ціль у напрямку Одещини.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що ввечері 23 травня росіяни завдали ракетного удару по Одещині. Постраждали дев'ятеро людей. Серед травмованих було троє дітей.
Також Новини.LIVE з посиланням на речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука писав, що вдень 21 травня під обстріл потрапило судно в Чорне морі. Плавзасіб, який атакували росіяни, курсував під прапором Маршаллових островів, а належить китайській компанії. Увесь екіпаж складався із громадян Китаю.