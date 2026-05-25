Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вечірній удар по Одесі: є загиблий і постраждалі

Вечірній удар по Одесі: є загиблий і постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 23:56
Вечірній удар по Одесі: є загиблий і постраждалі
Руйнування після обстрілу. Фото: Олег Кіпер

Увечері в понеділок, 25 травня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Постраждали щонайменше четверо людей — один із них помер.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Атака на Одесу ввечері 25 травня 2026 року
Скриншот повідомлень Сергія Лисака

Наслідки вечірнього обстрілу Одеси 

Медики надають усім травмованим допомогу. Вибухова хвиля пошкодила вікна в навчальному закладі та житлових будинках. Фахівці районної адміністрації вже проводять обстеження та оцінюють масштаби пошкоджень.

Повітряна тривога в усіх районах Одеської області тривала від 22:06 до 22:37. Повітряні Сили ЗС України о 22:07 попереджали про швидкісну ціль у напрямку Одещини.

Обстріл Одещини ввечері 25 травня 2026 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що ввечері 23 травня росіяни завдали ракетного удару по Одещині. Постраждали дев'ятеро людей. Серед травмованих було троє дітей.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука писав, що вдень 21 травня під обстріл потрапило судно в Чорне морі. Плавзасіб, який атакували росіяни, курсував під прапором Маршаллових островів, а належить китайській компанії. Увесь екіпаж складався із громадян Китаю.

обстріли Новини Одеси ракета
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації