Вечірній удар по Одесі: є загиблий і постраждалі

Руйнування після обстрілу.

Увечері в понеділок, 25 травня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Постраждали щонайменше четверо людей — один із них помер.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Медики надають усім травмованим допомогу. Вибухова хвиля пошкодила вікна в навчальному закладі та житлових будинках. Фахівці районної адміністрації вже проводять обстеження та оцінюють масштаби пошкоджень.

Повітряна тривога в усіх районах Одеської області тривала від 22:06 до 22:37. Повітряні Сили ЗС України о 22:07 попереджали про швидкісну ціль у напрямку Одещини.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що ввечері 23 травня росіяни завдали ракетного удару по Одещині. Постраждали дев'ятеро людей. Серед травмованих було троє дітей.

Також Новини.LIVE з посиланням на речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука писав, що вдень 21 травня під обстріл потрапило судно в Чорне морі. Плавзасіб, який атакували росіяни, курсував під прапором Маршаллових островів, а належить китайській компанії. Увесь екіпаж складався із громадян Китаю.