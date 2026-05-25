Вечерний удар по Одессе: есть погибший и пострадавшие

Разрушения после обстрела. Фото: Олег Кипер

Вечером в понедельник, 25 мая, россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Получил повреждения объект инфраструктуры в одном из районов города. Пострадали по меньшей мере четыре человека — один из них скончался.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщений Сергея Лысака

Последствия вечернего обстрела Одессы

Медики оказывают всем травмированным помощь. Взрывная волна повредила окна в учебном заведении и жилых домах. Специалисты районной администрации уже проводят обследование и оценивают масштабы повреждений.

Воздушная тревога во всех районах Одесской области продолжалась с 22:06 до 22:37. Воздушные Силы ВС Украины в 22:07 предупреждали о скоростной цели в направлении Одесской области.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что вечером 23 мая россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Пострадали девять человек. Среди травмированных было трое детей.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука писал, что днем 21 мая под обстрел попало судно в Черное море. Плавсредство, которое атаковали россияне, курсировало под флагом Маршалловых островов, а принадлежит китайской компании. Весь экипаж состоял из граждан Китая.