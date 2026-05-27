Росія атакувала Одещину ударними дронами: є поранені

Наслідки удару по Одещині. Фото: скриншот з відео

Вдень, 27 травня, ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками, цілячи в цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Також зафіксовані пожежі та руйнування. Наразі відомо про постраждалих, на місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Дим в небі після удару. Фото: Одеська ОВА

Наслідки атаки

Сьогодні, 27 травня Росія атакувала Одещину ударними дронами. В Одеському районі пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти" та продовольчий магазин. Унаслідок влучань загорілися кілька приватних автомобілів. Екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки, правоохоронці документують руйнування.

Постраждалі від удару

Внаслідок атаки постраждали четверо людей — двоє чоловіків і дві жінки віком від 38 до 65 років. Двоє поранених перебувають у важкому стані, інші — у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Що відомо про атаку

Тривогу на Одещині оголосили о 12:09. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників для селища Чорноморське. Моніторингові канали згодом уточнювали, що БпЛА залетіли у місто та прямуюють у бік Київського району. Вибухи було чутно близько 12:39. Відбій оголосили о 13:15.

