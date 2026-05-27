Главная Одесса Россия атаковала Одесчину ударными дронами: есть раненые

Дата публикации 27 мая 2026 14:48
Последствия удара по Одесской области. Фото: скриншот из видео

Днем, 27 мая, враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками, целясь в гражданскую инфраструктуру. В результате удара повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Также зафиксированы пожары и разрушения. Сейчас известно о пострадавших, на месте работают экстренные службы, информация уточняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Дым в небе после удара. Фото: Одесская ОВА

Последствия атаки

Сегодня, 27 мая Россия атаковала Одесскую область ударными дронами. В Одесском районе повреждены жилые дома, отделение "Новой почты" и продовольственный магазин. В результате попаданий загорелись несколько частных автомобилей. Экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия, правоохранители документируют разрушения.

Пострадавшие от удара

В результате атаки пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины в возрасте от 38 до 65 лет. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Что известно об атаке

Тревогу в Одесской области объявили в 12:09. Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных беспилотников для поселка Черноморское. Мониторинговые каналы впоследствии уточняли, что БпЛА залетели в город и направляются в сторону Киевского района. Взрывы были слышны около 12:39. Отбой объявили в 13:15.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты 18 мая атаковали торговое судно в Черном море, которое принадлежит китайской компании. Корабль находился в территориальных водах Украины и выполнял гражданский рейс через морской коридор. Этот удар не был случайным, считают военные.

Также Новини.LIVE писали, что в понедельник, 25 мая, россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Пострадали жилые дома и образовательное учреждение. Российские удары привели к разрушениям гражданской инфраструктуры в нескольких районах города. На местах поражений с ночи работали экстренные и коммунальные службы для ликвидации последствий.

Мария Луценко - Редактор
