Россия атаковала Одесчину ударными дронами: есть раненые
Днем, 27 мая, враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками, целясь в гражданскую инфраструктуру. В результате удара повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Также зафиксированы пожары и разрушения. Сейчас известно о пострадавших, на месте работают экстренные службы, информация уточняется.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Последствия атаки
Сегодня, 27 мая Россия атаковала Одесскую область ударными дронами. В Одесском районе повреждены жилые дома, отделение "Новой почты" и продовольственный магазин. В результате попаданий загорелись несколько частных автомобилей. Экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия, правоохранители документируют разрушения.
Пострадавшие от удара
В результате атаки пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины в возрасте от 38 до 65 лет. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Что известно об атаке
Тревогу в Одесской области объявили в 12:09. Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных беспилотников для поселка Черноморское. Мониторинговые каналы впоследствии уточняли, что БпЛА залетели в город и направляются в сторону Киевского района. Взрывы были слышны около 12:39. Отбой объявили в 13:15.
