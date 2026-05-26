Удар балістикою по Одесі: наслідки та стан постраждалих

Наслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНС Одещини

Унаслідок нічної ракетної атаки в Одесі постраждали житлові будинки та освітній заклад. Російські удари призвели до руйнувань цивільної інфраструктури в кількох районах міста. На місцях уражень з ночі працювали екстрені та комунальні служби для ліквідації наслідків.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів заступник Одеського міського голови Олександр Філатов, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічного удару

Нічний обстріл завдав шкоди житловим масивам Одеси. Вибуховою хвилею пошкодило вікна та двері у цивільних спорудах. Комунальники вийшли на об'єкти одразу після ліквідації пожеж.

"Внаслідок ворожої атаки 25 травня були пошкоджені інфраструктури на території міста. На жаль, вибуховою хвилею постраждали житові будинки, 5 будинків. Крім того, постраждав один освітній заклад, це загальна освітня школа в місті Одеси", — зазначив Філатов.

Стан постраждалих

Через обстріли серед мирного населення є загиблий та 3 поранених. Медичні служби оперативно госпіталізували особу, яка потребувала невідкладного стаціонарного лікування. Інші травмовані містяни отримують допомогу вдома.

"Три поранені, з яких одна людина знаходиться зараз в міській клінічній лікарні. Стан потерпілих оцінюється як середній і медичні служби надають необхідну допомогу", — додав заступник мера Одеси.

Масштаби наявних руйнувань

Основні пошкодження зафіксовано в приватному та багатоповерховому секторах, а також у будівлі середньої школи. Комунальні бригади встигли закрити більшість пошкоджених контурів у будинках до ранку. Наразі тривають роботи в навчальному закладі.

"Близько 55 вікон постраждав у школі комунальні служби. Я думаю, протягом дня цю роботу завершиться. Всі інші питання будуть вирішуватися в обочин порядку", — уточнив Філатов.

Оформлення грошових виплат

Постраждалі громадяни можуть подати заявки на фінансову допомогу за державними та міськими програмами відновлення. Представники райадміністрацій уже здійснюють побудинковий обхід для фіксації збитків.

"Є міська програма. Вона більш коротка, більш швидка на те, щоб полагодити ставити нові вікна і пошкоджені двері. І зараз саме ми цією допомогою займаємося. Я думаю, що за тиждень-два, максимум, мешканці отримують відповідну компенсацію і зможуть закупити відповідну послугу і поремонтувати свої помешкання", — пояснив чиновник.

Куди звертатися

Після обстрілів для оформлення компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло потрібно звертатися до місцевих адміністрацій або подавати заявку через державну програму "єВідновлення" у застосунку "Дія". Там же відбувається фіксація пошкоджень і подальший розгляд виплат.

Гуманітарну допомогу можна отримати через пункти Червоного Хреста та місцеві штаби підтримки. Вони зазвичай забезпечують продуктами, речами першої необхідності та тимчасовим прихистком. У разі втрати житла або документів слід звернутися до пунктів незламності, поліції та Центрів надання адміністративних послуг для їх відновлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські загарбники обстріляли Одеську область ракетами ввечері в суботу, 23 травня. Росія поцілила по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого дев'ятеро людей постраждали, серед них — троє дітей.

Також Новини.LIVE писали, російські окупанти 18 травня атакували торговельне судно у Чорному морі, яке належить китайській компанії. Корабель перебував у територіальних водах України та виконував цивільний рейс через морський коридор. Цей удар не був випадковим, вважають військові.