Удар баллистикой по Одессе: последствия и состояние пострадавших

Последствия атаки на Одессу. Фото: ГСЧС Одесской области

В результате ночной ракетной атаки в Одессе пострадали жилые дома и образовательное учреждение. Российские удары привели к разрушениям гражданской инфраструктуры в нескольких районах города. На местах поражений с ночи работали экстренные и коммунальные службы для ликвидации последствий.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал заместитель Одесского городского головы Александр Филатов, передает Новини.LIVE.

Последствия ночного удара

Ночной обстрел нанес ущерб жилым массивам Одессы. Взрывной волной повредило окна и двери в гражданских сооружениях. Коммунальщики вышли на объекты сразу после ликвидации пожаров.

"В результате вражеской атаки 25 мая были повреждены инфраструктуры на территории города. К сожалению, взрывной волной пострадали жилые дома, 5 домов. Кроме того, пострадало одно образовательное учреждение, это общая образовательная школа в городе Одессы", — отметил Филатов.

Состояние пострадавших

Из-за обстрелов среди мирного населения есть погибший и 3 раненых. Медицинские службы оперативно госпитализировали человека, который нуждался в неотложном стационарном лечении. Другие травмированные горожане получают помощь дома.

"Три раненых, из которых один человек находится сейчас в городской клинической больнице. Состояние пострадавших оценивается как среднее и медицинские службы оказывают необходимую помощь", — добавил заместитель мэра Одессы.

Масштабы имеющихся разрушений

Основные повреждения зафиксированы в частном и многоэтажном секторах, а также в здании средней школы. Коммунальные бригады успели закрыть большинство поврежденных контуров в домах до утра. Сейчас продолжаются работы в учебном заведении.

"Около 55 окон пострадал в школе коммунальные службы. Я думаю, в течение дня эту работу завершится. Все остальные вопросы будут решаться в обочин порядке", — уточнил Филатов.

Оформление денежных выплат

Пострадавшие граждане могут подать заявки на финансовую помощь по государственным и городским программам восстановления. Представители райадминистраций уже осуществляют подомовой обход для фиксации ущерба.

"Есть городская программа. Она более короткая, более быстрая на то, чтобы починить ставить новые окна и поврежденные двери. И сейчас именно мы этой помощью занимаемся. Я думаю, что за неделю-две, максимум, жители получают соответствующую компенсацию и смогут закупить соответствующую услугу и отремонтировать свои квартиры", — пояснил чиновник.

Куда обращаться

После обстрелов для оформления компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье нужно обращаться в местные администрации или подавать заявку через государственную программу "єВідновлення" в приложении "Дія". Там же происходит фиксация повреждений и дальнейшее рассмотрение выплат.

Гуманитарную помощь можно получить через пункты Красного Креста и местные штабы поддержки. Они обычно обеспечивают продуктами, вещами первой необходимости и временным убежищем. В случае потери жилья или документов следует обратиться в пункты несокрушимости, полиции и Центры предоставления административных услуг для их восстановления.

Как сообщали Новини.LIVE, российские захватчики обстреляли Одесскую область ракетами вечером в субботу, 23 мая. Россия попала по гражданской инфраструктуре, в результате чего девять человек пострадали, среди них — трое детей.

Также Новини.LIVE писали, российские оккупанты 18 мая атаковали торговое судно в Черном море, которое принадлежит китайской компании. Корабль находился в территориальных водах Украины и выполнял гражданский рейс через морской коридор. Этот удар не был случайным, считают военные.