Компенсації для одеситів, що живуть у пам'ятках архітектури

Зруйнована пам'ятка архітектури в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Від 2023 року власники житла в будинках-пам’ятках в Одесі не могли отримати компенсації за пошкодження через складні бюрократичні процедури. Питання неодноразово піднімалося на рівні держави після призначення керівництва Одеської МВА. Тепер Кабінет Міністрів офіційно зняв ці обмеження. Програма "єВідновлення" запрацює для таких об’єктів у спрощеному форматі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Нові правила

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє мешканцям одеських будинків-пам’яток отримувати компенсації за програмою "єВідновлення". Раніше через статус таких будівель виплати були фактично заблоковані.

Нова постанова запроваджує єдиний акт обстеження пошкоджень. Це має скоротити час оформлення документів і прибрати зайві погодження.

Відновлення житла

Для зруйнованих об’єктів культурної спадщини передбачили механізм житлових сертифікатів. Це дозволить власникам швидше відновлювати житло без втрати його історичного статусу. Також спрощено процедури для оперативного ремонту.

Пошкоджена спадщина

За даними начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, за чотири роки повномасштабної війни в Одесі пошкоджено 245 об’єктів культурної спадщини, з яких 127 — житлові будинки. Більшість із них зазнали руйнувань через вибухові хвилі під час обстрілів. Частина об’єктів постраждала від прямих влучань і потребує складного відновлення.

