В Одесі врятували пам'ятник архітектури: суд ухвалив рішення

Зруйнована пам'ятка. Фото: Олег Кіпер/Telegram

В Одесі апеляційний суд ухвалив нове рішення щодо будівель на Французькому бульварі, 10. Йдеться про об’єкти культурної спадщини, навколо яких тривав спір. Суд став на бік обласного департаменту культури. Рішення вже набрало законної сили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Судовий позов

П’ятий апеляційний адміністративний суд скасував попереднє рішення Одеського окружного адмінсуду, який раніше підтримав позов компанії "КАПЛОР-7". Натомість апеляція ухвалила нове рішення — на користь обласного департаменту культури. Справа стосується двох об’єктів культурної спадщини місцевого значення на Французькому бульварі, 10. Це будівля пивзаводу початку ХХ століття та склади удільного відомства, зведені у 1895 році. Суд фактично підтвердив, що дії департаменту були законними. Йдеться про контроль за станом пам’яток, їх обстеження після пошкоджень та підготовку необхідної документації. Також власника зобов’язують дотримуватися вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

"Це рішення є важливим прецедентом у захисті культурної спадщини Одещини та ще раз підтверджує: статус пам’ятки культурної спадщини не може ігноруватися власником чи забудовником, а вимоги закону у цій сфері є обов’язковими до виконання", — зазначив Кіпер.

Окремо він наголосив, що ці об’єкти вже зазнали пошкоджень через ворожі атаки. Тому будь-які самовільні роботи можуть ще більше нашкодити їх збереженню.

Що відомо про інцидент

Ввечері 23 березня на території колишнього винзаводу №1 почали демонтаж частини історичної будівлі. На місці працювала важка техніка. Об’єкт має статус пам’ятки архітектури місцевого значення та є частиною комплексу, збудованого ще у XIX столітті.

26 березня в Одесі пройшла акція на підтримку заводу шампанських вин на Французькому бульварі. Люди вимагали припинити руйнування історичної будівлі та зберегти її як пам’ятку. Вони наголосили, що об’єкт має історичну цінність і його не можна втратити. Також протестувальники заявили, що готові знову виходити на акції, якщо руйнування не зупинять.

