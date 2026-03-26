Одесити вийшли на мітинг: вимагають захисту пам'ятки архітектури

В Одесі відбувся мітинг на захист заводу шампанських вин на Французькому бульварі. Люди вимагали зупинити руйнування історичної будівлі та зберегти її як пам’ятку. Учасники акції звернулися до влади й президента з вимогою зберегти споруду. Вони також заявили, що готові знову виходити на протест, якщо ситуація не зміниться.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Мітинг в Одесі

На Французькому бульварі в Одесі зібралися містяни та активісти. Вони виступили проти руйнування частини історичного комплексу колишнього заводу шампанських вин. Люди тримали плакати та відкрито говорили про загрозу втрати культурної спадщини.

"Ми просимо зберегти цю спадщину для людей і для майбутніх поколінь. Тут може бути простір для відпочинку, подій і туризму, а не просто забудова. Якщо ми це втратимо, через роки нам нічого буде показати світу", — розповіла організаторка акції Юлія Гайворонська.

Вона додала, що люди зібралися, аби показати, що їм не байдуже до майбутнього міста. Організаторка зазначила, що Одеса історично розвивалася завдяки меценатам і людям, які зберігали її архітектуру, а не руйнували її. Жінка наголосила, що інвестиції важливі, але вони мають бути відповідальними. На її думку, власники території мають можливість не знищувати об’єкт, а перетворити його на культурний простір — місце для відпочинку, подій і туризму. Такі локації можуть стати візитівкою міста у майбутньому.

Учасники акції наголошували, що під час війни особливо важливо зберігати історичні об’єкти, а не втрачати їх через забудову. Серед головних вимог — розірвати договір оренди землі, повернути її громаді та відновити зруйновану будівлю за рахунок забудовника. Також люди наполягають на прозорих правилах забудови та обов’язкових громадських слуханнях.

Позиція громади

Завод має велику історію, тому люди вважають, що його треба зберегти. Для місцевих жителів це не просто будівля, а частина міського середовища та ідентичності. Одна із учасниць розповіла, що живе поруч, тому щодня бачить, у якому стані перебуває територія, і як вона поступово занепадає. Вона також зазначила, що звістка про демонтаж стала для неї шоком, адже роботи почалися раптово. За її словами, це викликало не лише обурення, а й відчуття сорому за те, що місто втрачає свою історію.

"Мені не все одно, що буде з Одесою і Французьким бульваром. Я живу поруч і щодня бачу, як усе занепадає і руйнується. Дуже боляче спостерігати, як знищують те, що має історичну цінність", — сказала активістака Каріна Чабан.

Ситуація довкола об’єкта є складною і потребує юридичного вирішення. Йдеться про кілька пам’яток культурної спадщини, одна з яких уже пошкоджена. Люди впевнені, що необхідно об’єднати зусилля громади та влади, щоб реально захистити ці об’єкти. Зокрема розробити охоронні зони, підготувати науково-проєктну документацію та повернути контроль над територією.

"Нам потрібно об’єднатися і вимагати реального захисту цих об’єктів. Йдеться про викуп, встановлення охоронних зон і розірвання договору оренди. Тільки так можна гарантувати, що ці пам’ятки не зникнуть", — наголосила депутатка одеської міської ради Ольга Квасницька.

Реакція влади

У міській раді заявили, що вже зафіксували пошкодження історичної будівлі та передали матеріали до правоохоронців. Директор департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради Федір Стоянов повідомив, що місто вже почало юридичні дії. За його словами, відповідні служби зафіксували порушення та направили звернення до кількох правоохоронних органів. Паралельно збирають докази для притягнення винних до відповідальності. Також розглядається питання розірвання договору оренди землі через порушення умов.

"Ми зафіксували пошкодження, склали акт і направили матеріали до правоохоронних органів. Йдеться про необхідність припинити незаконні роботи та відкрити кримінальне провадження, адже умисне пошкодження пам’ятки є злочином. Також ми збираємо докази, щоб притягнути власників до відповідальності та підготувати документи для розірвання договору оренди землі", — зазначив він.

Що сталося

Ввечері 23 березня на території колишнього винзаводу №1 почали демонтаж частини історичної будівлі. На місці працювала важка техніка. Об’єкт має статус пам’ятки архітектури місцевого значення та є частиною комплексу, збудованого ще у XIX столітті.

