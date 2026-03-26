Одесситы вышли на митинг: требуют защиты памятника архитектуры

Люди на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе состоялся митинг в защиту завода шампанских вин на Французском бульваре. Люди требовали остановить разрушение исторического здания и сохранить его как памятник. Участники акции обратились к властям и президенту с требованием сохранить сооружение. Они также заявили, что готовы снова выходить на протест, если ситуация не изменится.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Митинг в Одессе

На Французском бульваре в Одессе собрались горожане и активисты. Они выступили против разрушения части исторического комплекса бывшего завода шампанских вин. Люди держали плакаты и открыто говорили об угрозе потери культурного наследия.

"Мы просим сохранить это наследие для людей и для будущих поколений. Здесь может быть пространство для отдыха, событий и туризма, а не просто застройка. Если мы это потеряем, через годы нам нечего будет показать миру", — рассказала организатор акции Юлия Гайворонская.

Организатор акции о требованиях. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Она добавила, что люди собрались, чтобы показать, что им не безразлично будущее города. Организатор отметила, что Одесса исторически развивалась благодаря меценатам и людям, которые сохраняли ее архитектуру, а не разрушали ее. Женщина подчеркнула, что инвестиции важны, но они должны быть ответственными. По ее мнению, владельцы территории имеют возможность не уничтожать объект, а превратить его в культурное пространство — место для отдыха, событий и туризма. Такие локации могут стать визитной карточкой города в будущем.

Читайте также:

Девушка с плакатом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Участники акции отмечали, что во время войны особенно важно сохранять исторические объекты, а не терять их из-за застройки. Среди главных требований — расторгнуть договор аренды земли, вернуть ее общине и восстановить разрушенное здание за счет застройщика. Также люди настаивают на прозрачных правилах застройки и обязательных общественных слушаниях.

Люди с плакатами. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Позиция общества

Завод имеет большую историю, поэтому люди считают, что его надо сохранить. Для местных жителей это не просто здание, а часть городской среды и идентичности. Одна из участниц рассказала, что живет рядом, поэтому ежедневно видит, в каком состоянии находится территория, и как она постепенно приходит в упадок. Она также отметила, что известие о демонтаже стало для нее шоком, ведь работы начались внезапно. По ее словам, это вызвало не только возмущение, но и чувство стыда за то, что город теряет свою историю.

"Мне не все равно, что будет с Одессой и Французским бульваром. Я живу рядом и каждый день вижу, как все приходит в упадок и разрушается. Очень больно наблюдать, как уничтожают то, что имеет историческую ценность", — сказала активистака Карина Чабан.

Активистка о цели акции. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Женщины с плакатами. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ситуация вокруг объекта является сложной и требует юридического решения. Речь идет о нескольких памятниках культурного наследия, один из которых уже поврежден. Люди уверены, что необходимо объединить усилия общины и власти, чтобы реально защитить эти объекты. В частности разработать охранные зоны, подготовить научно-проектную документацию и вернуть контроль над территорией.

"Нам нужно объединиться и требовать реальной защиты этих объектов. Речь идет о выкупе, установлении охранных зон и расторжении договора аренды. Только так можно гарантировать, что эти памятники не исчезнут", — подчеркнула депутат одесского городского совета Ольга Квасницкая.

Депутат о сносе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди на митинге. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Реакция властей

В городском совете заявили, что уже зафиксировали повреждения исторического здания и передали материалы в правоохранительные органы. Директор департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета Федор Стоянов сообщил, что город уже начал юридические действия. По его словам, соответствующие службы зафиксировали нарушения и направили обращение в несколько правоохранительных органов. Параллельно собирают доказательства для привлечения виновных к ответственности. Также рассматривается вопрос расторжения договора аренды земли из-за нарушения условий.

"Мы зафиксировали повреждения, составили акт и направили материалы в правоохранительные органы. Речь идет о необходимости прекратить незаконные работы и открыть уголовное производство, ведь умышленное повреждение памятника является преступлением. Также мы собираем доказательства, чтобы привлечь владельцев к ответственности и подготовить документы для расторжения договора аренды земли", — отметил он.

Участники акции держат картонки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что произошло

Вечером 23 марта на территории бывшего винзавода №1 начали демонтаж части исторического здания. На месте работала тяжелая техника. Объект имеет статус памятника архитектуры местного значения и является частью комплекса, построенного еще в XIX веке.

Плакат на заборе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Новини.LIVE писали, что в Одессе 16 марта почтили память погибших во время бомбардировки Мариупольского драмтеатра. Акция состоялась возле Одесского театра оперы и балета. Люди пришли с лампадками и говорили о событиях марта 2022 года. Участники напомнили, что трагедия унесла жизни сотен мирных жителей, которые прятались от обстрелов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе в годовщину убийства Демьяна Ганула люди собрались на марш в центре города. На шествие пришли активисты, друзья и неравнодушные одесситы. Колонна прошла по нескольким центральным улицам. Так горожане решили почтить погибшего общественного деятеля.