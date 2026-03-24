В Одессе на Французском бульваре сносят историческое здание

Здание на Французском бульваре. Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

В Одессе вечером 23 марта часть памятника архитектуры на Французском бульваре, 10 начали демонтировать. На месте работает тяжелая техника. Здание имеет статус памятника местного значения и является частью бывшего винзавода №1.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на экс-нардепа Геннадия Чекиту.

Ночной демонтаж

На Французском бульваре, 10 в Одессе начали демонтаж части исторического здания. Вечером 23 марта на территорию бывшего винзавода №1 заехала тяжелая техника. Сооружение имеет официальный статус памятника архитектуры местного значения. Работы по сносу здания начали поздно вечером. По словам бывшего нардепа Геннадия Чекиты, работы имеют признаки незаконного демонтажа. По его мнению, если это разрушение незаконное, а виновные должны понести уголовную ответственность.

"Если это незаконное разрушение — виновные должны понести уголовную ответственность", — отметил экс-нардеп.

Обследование места Сегодня, 24 марта, на месте проведено комиссионное обследование с участием городских служб и военной администрации. К проверке присоединились представители архитектурно-строительного контроля, Приморской районной администрации, департамента благоустройства и управления по охране культурного наследия. В ходе обследования официально зафиксирован факт повреждения памятника архитектуры. "Установлен факт повреждения памятника архитектуры. Речь идет о здании, которое является признанным памятником архитектуры и градостроительства местного значения", — отметил начальник управления ГАСК Александр Авдеев. В настоящее время готовится акт о самовольных работах в соответствии с утвержденным порядком. Этот документ станет основанием для обращения в суд и правоохранительные органы. По данным реестров, здания находятся в частной собственности общества "КАПЛОР 7", а земельный участок арендуется до 2039 года. При этом градостроительные условия для данной территории не выдавались, а в государственном реестре отсутствуют какие-либо разрешительные документы на проведение работ. На основании собранных материалов готовится обращение в прокуратуру по факту возможного уничтожения объекта культурного наследия.

История здания

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения "Здание складов удельного ведомства", построенным архитектором Львом Влодеком в 1895 году. Это не первый случай попыток разрушения. В августе 2025 года на территории завода "Одесавинпром" уже снесли часть промышленных корпусов после приватизации в 2021 году. Также ранее здесь фиксировали прилет трех "шахедов".

