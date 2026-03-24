В Одесі на Французькому бульварі зносять історичну будівлю

Будівля на Французькому бульварі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

В Одесі ввечері 23 березня частину пам’ятки архітектури на Французькому бульварі, 10 почали демонтувати. На місці працює важка техніка. Будівля має статус пам’ятки місцевого значення і є частиною колишнього винзаводу №1.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на екснардепа Геннадія Чекіту.

Нічний демонтаж

На Французькому бульварі, 10 в Одесі почали демонтаж частини історичної будівлі. Ввечері 23 березня на територію колишнього винзаводу №1 заїхала важка техніка. Споруда має офіційний статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Роботи зі знесення будівлі почали пізно ввечері. За словами колишнього нардепа Геннадія Чекіти, роботи мають ознаки незаконного демонтажу. На його думку, якщо це руйнування незаконне, а винні повинні понести кримінальну відповідальність.

"Якщо це незаконна руйнація — винні мають понести кримінальну відповідальність", — зазначив екснардеп.

Обстеження місця

Сьогодні, 24 березня на місці провели комісійне обстеження за участі міських служб і військової адміністрації. До перевірки долучилися представники архбудконтролю, Приморської райадміністрації, департаменту благоустрою та управління з охорони культурної спадщини. Під час обстеження офіційно зафіксували факт пошкодження пам’ятки архітектури.

"Встановлено факт пошкодження пам’ятки архітектури. Йдеться про будівлю, яка є визначеною пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення", — зазначив начальник управління ДАБК Олександр Авдєєв.

Наразі готують акт про самочинні роботи відповідно до затвердженого порядку. Цей документ стане підставою для звернення до суду та правоохоронних органів. За даними реєстрів, будівлі перебувають у приватній власності товариства "КАПЛОР 7", а земельна ділянка орендується до 2039 року. Водночас містобудівні умови для цієї території не видавалися, а в державному реєстрі відсутні будь-які дозвільні документи на проведення робіт.

На підставі зібраних матеріалів готується звернення до прокуратури щодо можливого знищення об’єкта культурної спадщини.

Історія будівлі

Будівля є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення "Будівля складів удільного відомства", побудованою архітектором Левом Влодеком у 1895 році. Це не перший випадок спроб руйнування. У серпні 2025 року на території заводу "Одесавінпром" уже знесли частину промислових корпусів після приватизації у 2021 році. Також раніше тут фіксували приліт трьох "шахедів".

