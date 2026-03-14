В центре Одессы провели акцию памяти Демьяна Ганула

В центре Одессы провели акцию памяти Демьяна Ганула

Дата публикации 14 марта 2026 19:28
Люди собрались на Европейской площади в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе в годовщину убийства Демьяна Ганула люди собрались на марш в центре города. На шествие пришли активисты, друзья и неравнодушные одесситы. Колонна прошла по нескольким центральным улицам. Так горожане решили почтить погибшего общественного деятеля.

Об этом информирует корреспондент Новини.LIVE с места проведения акции.

Марш пам’яті Дем’яна Ганула в центрі Одеси
Участники акции идут по центру Одессы с портретом Демьяна Ганула. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе провели акцию памяти Демьяна Ганула

Марш начался на Дерибасовской. Далее люди двинулись по Ришельевской к зданию Оперного театра, после этого колонна прошла по Приморскому бульвару и завершила шествие на Европейской площади.

Одесити провели марш пам’яті Дем’яна Ганула
Люди прошли по центру Одессы с портретом Демьяна Ганула. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди несли в руках флаги и плакаты и останавливались возле знаковых мест. Многие вспоминали Демьяна Ганула как человека, который открыто отстаивал украинскую позицию в Одессе и поддерживал активистов в конфликтах из-за языка или символики. Председатель общественной организации "Делаем вам нервы" Екатерина Мусиенко сказала, что для многих одесситов его смерть стала большой потерей.

"Демьян был таким феноменом украинского националиста в Одессе и символом нашего национального движения. После его смерти многие говорили, что почувствовали, что мы больше не под той защитой, которая была до этого. Было такое ощущение осиротения", — сказала Екатерина Мусиенко.

Катерина Мусієнко
Председатель общественной организации "Делаем вам нервы" Екатерина Мусиенко. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
У центрі Одеси відбувся марш пам’яті Ганула
Колонна участников акции движется по центру Одессы с портретом Демьяна Ганула. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

По ее словам, после гибели Ганула многие активисты почувствовали, что в городе стало меньше людей, которые готовы открыто реагировать на конфликты вокруг украинского языка или оскорбления в адрес украинцев.

"Нас, украинских общественных деятелей в Одессе, на самом деле меньшинство. Демьян был один из нас, и для нас это была огромная как личная, так и национальная потеря", — добавила она.

В Одесі пройшла хода пам’яті Дем’яна Ганула
Активисты и неравнодушные одесситы держат плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Марш у пам’ять про Дем’яна Ганула в Одесі
Участники акции прошли шествием возле Одесского оперного театра. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

На акцию пришла и жена Демьяна Ганула, Жанна. Она призналась, что год после трагедии для нее будто и не прошел — по ощущениям она до сих пор утром того дня, когда узнала о гибели мужа.

"Каждый день без Демьяна для меня чрезвычайно сложный. А когда есть такие даты, как годовщина, тогда это еще более невыносимо. Для меня ничего не изменилось — по ощущениям я все еще в том утре 14 марта 2025 года", — сказала Жанна.

Дружина Дем'яна Ганула
Жена Демьяна Ганула, Жанна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Дружина Дем'яна Ганула під час акції
Жена Демьяна Ганула на акции памяти. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Она также рассказала, что сейчас много времени уделяет судебному процессу по делу об убийстве.

"Нам назначили еще примерно три судебных заседания. Похоже, что за них должны завершить производство в отношении убийцы. Но есть еще отдельное производство в отношении организаторов — там суды еще не начались", — сообщила она.

Одесити пройшли маршем у річницю вбивства Ганула
В центре Одессы люди вышли на марш памяти. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Доктор исторических наук Александр Музычко на акции сказал, что память о Демьяне Ганула важно сохранять. Он также отметил, что подобные мероприятия проходят не только в Одессе. По его словам, память о Гануле чтят и в других городах Украины.

"Беречь память очень важно, потому что мы должны показывать, что Одесса — украинский город. И Демьян Ганул был человеком, который последовательно отстаивал украинскую национальную идею", — сказал историк.

Олександр Музичко
Доктор исторических наук Александр Музычко. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Акція пам’яті Дем’яна Ганула в центрі Одеси
Участники акции несут портрет активиста во время шествия в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Кто такой Демьян Ганул

Демьян Ганул был общественным деятелем из Одессы. Он участвовал в Революции достоинства, а позже занимался общественными инициативами и поддерживал проукраинское движение в городе. Активист выступал за защиту украинского языка и демонтаж советских символов.

В марте 2025 года его застрелили в центре Одессы. Правоохранители задержали подозреваемого по делу. Судебный процесс продолжается.

Одесити зібралися на марш пам’яті Ганула
Участники марша несут портрет Ганула. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
На площі люди запалюють лампадки
После шествия участники зажгли лампадки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, жене погибшего Демьяна Ганула предлагали сто тысяч гривен семья обвиняемого. Однако женщина отказалась, ведь считает это попыткой повлиять на приговор суда. Средства она пообещала вернуть отправителю.

Также мы писали, что в Одессе может появиться мемориальная доска Демьяну Ганулу на доме, где его убили. Инициативу согласовали с семьей активиста.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
