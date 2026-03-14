Год после убийства одесского активиста Демьяна Ганула

Люди на месте убийства Демьяна Ганула. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 14 марта, исполняется год со дня убийства одесского общественного деятеля, блогера и волонтера Демьяна Ганула. Его застрелили днём в центре города. Это дело стало одним из самых резонансных в Одессе за последние годы. В настоящее время судебный процесс над подозреваемым ещё продолжается.

Новини.LIVE рассказывает, что известно об убийстве активиста и как продвигается дело.

Убийство Демьяна Ганула — что известно

Демьяна Ганула убили 14 марта 2025 года на улице Украинских Героев в центре Одессы. По данным полиции, нападавший дважды выстрелил ему в голову из короткоствольного оружия. Правоохранители почти сразу заявили, что рассматривают версию заказного убийства.

Одесситы на месте убийства Демьяна Ганула. Фото: Новини.LIVE

Главным подозреваемым по делу стал 46-летний одессит Сергей Шалаев. По информации следствия, он был военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады и командиром механизированного взвода. Известно, что с 23 февраля 2025 года мужчина находился в розыске как дезертир. Его задержали через несколько часов после убийства. Во время обыска правоохранители изъяли пистолет, гранаты и другое оружие.

Подозреваемый в убийстве Сергей Шалаев. Фото: СБУ

Суд по делу об убийстве Демьяна Ганула

16 марта 2025 года во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину. В то же время он заявил, что его могли использовать или ввести в заблуждение относительно личности жертвы.

Следствие проверяло несколько возможных мотивов преступления: заказное убийство, ликвидацию из-за общественной деятельности, российский след или личный конфликт. Последнюю версию правоохранители называли маловероятной.

Люди собрались на месте убийства активиста. Фото: Новини.LIVE

По одной из версий преступление могли организовать на заказ, и оно может быть связано с российскими спецслужбами. По данным правоохранителей, это могло быть частью попыток дестабилизировать ситуацию в Одессе. Перед этим, по информации следствия, могли планировать покушения и на других проукраинских активистов.

В сентябре 2025 года прокуратура завершила расследование и передала обвинительный акт в суд. Сейчас рассмотрение дела продолжается; подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Во время одного из заседаний он попросил прощения у родственников убитого активиста.

Что известно о Демьяне Ганула

Демьян Вадимович Ганул был украинским общественным деятелем, блогером и волонтером из Одессы. Он родился 6 октября 1993 года в Кировоградской области.

Одесский общественный деятель Демьян Ганул. Фото: Новини.LIVE

Во время Революции Достоинства Ганул участвовал в протестах в Киеве. После этого присоединился к проукраинскому движению в Одессе.

Весной 2014 года он был среди активистов, которые выступали против пророссийских сил в городе. В частности, Ганул участвовал в событиях 2 мая 2014 года в центре Одессы, когда произошли массовые столкновения между пророссийскими и проукраинскими группами. В тот день погибли десятки людей, а события возле Дома профсоюзов на Куликовом поле стали одной из самых трагических страниц в истории города.

Демьян Ганул возлагает цветы к фотографиям погибших активистов. Фото: Новини.LIVE

Его деятельность была связана с борьбой против незаконной застройки, кампаниями за демонтаж советских и российских памятников и поддержкой украинского языка.

После начала полномасштабной войны Ганул также служил в Военно-морских силах Украины в подразделении специального назначения. У него остались жена и маленькая дочь.

Активист несет букеты цветов. Фото: Новини.LIVE

На него неоднократно нападали. В 2020 году неизвестные обстреляли его автомобиль, а в 2023 году его избили на улице. В 2024 году российские хакеры опубликовали его персональные данные и объявили вознаграждение за нападение на него.

Напомним, вдова погибшего Демьяна Ганула отказалась от ста тысяч гривен, которые ей прислала семья обвиняемого. Женщина считает это попыткой повлиять на приговор суда. Средства она пообещала вернуть отправителю.

Также мы писали, что активисты предложили установить мемориальную доску погибшему Демьяну Ганулу на доме, где его убили. Инициативу согласовали с семьей активиста, а дизайн доски уже готов.