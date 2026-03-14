Рік після вбивства одеського активіста Дем’яна Ганула

Люди на місці вбивства Дем'яна Ганула. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 березня, минає рік від вбивства одеського громадського діяча, блогера та волонтера Дем’яна Ганула. Його застрелили вдень у центрі міста. Ця справа стала однією з найрезонансніших в Одесі за останні роки. Наразі судовий процес щодо підозрюваного ще триває.

Новини.LIVE розповідає, що відомо про вбивство активіста та як просувається справа.

Реклама

Читайте також:

Вбивство Дем'яна Ганула — що відомо

Дем’яна Ганула вбили 14 березня 2025 року на вулиці Українських Героїв у центрі Одеси. За даними поліції, нападник двічі вистрілив йому в голову з короткоствольної зброї. Правоохоронці майже одразу заявили, що розглядають версію замовного вбивства.

Одесити на місці вбивства Дем'яна Ганула. Фото: Новини.LIVE

Головним підозрюваним у справі став 46-річний одесит Сергій Шалаєв. За інформацією слідства, він був військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади та командиром механізованого взводу. Відомо, що з 23 лютого 2025 року чоловік перебував у розшуку як дезертир. Його затримали через кілька годин після вбивства. Під час обшуку правоохоронці вилучили пістолет, гранати та іншу зброю.

Підозрюваний у вбивстві Сергій Шалаєв. Фото: СБУ

Суд у справі про вбивство Дем'яна Ганула

16 березня 2025 року під час судового засідання підозрюваний визнав свою провину. Водночас він заявив, що його могли використати або ввести в оману щодо особи жертви.

Слідство перевіряло кілька можливих мотивів злочину: замовне вбивство, ліквідацію через громадську діяльність, російський слід або особистий конфлікт. Останню версію правоохоронці називали малоймовірною.

Люди зібралися на місці вбивства активіста. Фото: Новини.LIVE

За однією з версій злочин могли організувати на замовлення, і він може бути пов’язаний із російськими спецслужбами. За даними правоохоронців, це могло бути частиною спроб дестабілізувати ситуацію в Одесі. Перед цим, за інформацією слідства, могли планувати замахи і на інших проукраїнських активістів.

У вересні 2025 року прокуратура завершила розслідування і передала обвинувальний акт до суду. Наразі розгляд справи триває; підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Під час одного із засідань він попросив вибачення у родичів вбитого активіста.

Що відомо про Дем'яна Ганула

Дем’ян Вадимович Ганул був українським громадським діячем, блогером і волонтером з Одеси. Він народився 6 жовтня 1993 року в Кіровоградській області.

Одеський громадський діяч Дем'ян Ганул. Фото: Новини.LIVE

Під час Революції Гідності Ганул брав участь у протестах у Києві. Після цього долучився до проукраїнського руху в Одесі.

Навесні 2014 року він був серед активістів, які виступали проти проросійських сил у місті. Зокрема, Ганул брав участь у подіях 2 травня 2014 року в центрі Одеси, коли сталися масові сутички між проросійськими та проукраїнськими групами. Того дня загинули десятки людей, а події біля Будинку профспілок на Куликовому полі стали однією з найтрагічніших сторінок в історії міста.

Дем'ян Ганул покладає квіти до фотографій загиблих активістів. Фото: Новини.LIVE

Його діяльність була пов’язана з боротьбою проти незаконної забудови, кампаніями за демонтаж радянських і російських пам’ятників та підтримкою української мови.

Після початку повномасштабної війни Ганул також служив у Військово-морських силах України у підрозділі спеціального призначення. У нього залишилися дружина та маленька донька.

Активіст несе букети квітів. Фото: Новини.LIVE

На нього неодноразово нападали. У 2020 році невідомі обстріляли його автомобіль, а у 2023 році його побили на вулиці. У 2024 році російські хакери опублікували його персональні дані та оголосили винагороду за напад на нього.

Нагадаємо, вдова загиблого Дем’яна Ганула відмовилася від ста тисяч гривень, які їй надіслала родина обвинуваченого. Жінка вважає це спробою вплинути на вирок суду. Кошти вона пообіцяла повернути відправнику.

Також ми писали, що активісти запропонували встановити меморіальну дошку загиблому Дем’яну Ганулу на будинку, де його вбили. Ініціативу погодили з родиною активіста, а дизайн дошки вже готовий.