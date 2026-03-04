Вдова Ганула відмовилась від 100 тисяч у справі про вбивство

Обвинувачений Шалаєв. Фото: Новини.LIVE

В Одесі триває слухання щодо вбивства активіста Дем’яна Ганула. Вдова загиблого відмовилася від грошей, які їй надіслала родина обвинуваченого. Жінка вважає це спробою вплинути на вирок суду. Кошти вона пообіцяла повернути відправнику.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне.

Спроба підкупу

Перед початком засідання у Приморському районному суді Одеси сторона захисту повідомила, що 2 березня брат обвинуваченого надіслав 100 тисяч гривень Жанні Вознюк через поштове відділення. Гроші адресували вдові вбитого громадського діяча Дем’ян Ганул.

Вознюк одразу заявила, що не прийматиме ці кошти та вважає такий крок недоречним у справі про умисне вбивство. За її словами, жодні гроші не можуть стати підставою для пом’якшення відповідальності.

"Ми слухаємо справу про умисне вбивство. Підозрюваний готувався до нього, він планував це місяць і більше. Ці гроші не будуть мною забрані, вони повернуться тому, хто їх відправив. Як пом’якшувальна обставина це, на мою думку, не може бути прийнято", — наголосила Жанна Вознюк.

За інформацією з зали суду, гроші надіслала родина Сергій Шалаєв, якого обвинувачують у вбивстві активіста.

Що відомо про справу

Дем’яна Ганула вбили 14 березня 2025 року в центрі Одеса. За кілька днів поліція затримала 46-річного Сергія Шалаєва. Під час судового розгляду він визнав провину, заявивши, що не знав, ким була його жертва, та вибачився перед родиною загиблого. Мотиви злочину досі досліджують. Слідство не виключає, що вбивство могло мати замовний характер і бути пов’язаним із громадською діяльністю Ганула.

