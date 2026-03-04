Відео
Головна Одеса Справа одеського активіста Ганула — дружині пропонували гроші

Справа одеського активіста Ганула — дружині пропонували гроші

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 16:35
Вдова Ганула відмовилась від 100 тисяч у справі про вбивство
Обвинувачений Шалаєв. Фото: Новини.LIVE

В Одесі триває слухання щодо вбивства активіста Дем’яна Ганула. Вдова загиблого відмовилася від грошей, які їй надіслала родина обвинуваченого. Жінка вважає це спробою вплинути на вирок суду. Кошти вона пообіцяла повернути відправнику.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне.

Читайте також:

Спроба підкупу

Перед початком засідання у Приморському районному суді Одеси сторона захисту повідомила, що 2 березня брат обвинуваченого надіслав 100 тисяч гривень Жанні Вознюк через поштове відділення. Гроші адресували вдові вбитого громадського діяча Дем’ян Ганул.

Вознюк одразу заявила, що не прийматиме ці кошти та вважає такий крок недоречним у справі про умисне вбивство. За її словами, жодні гроші не можуть стати підставою для пом’якшення відповідальності.

"Ми слухаємо справу про умисне вбивство. Підозрюваний готувався до нього, він планував це місяць і більше. Ці гроші не будуть мною забрані, вони повернуться тому, хто їх відправив. Як пом’якшувальна обставина це, на мою думку, не може бути прийнято", — наголосила Жанна Вознюк.

За інформацією з зали суду, гроші надіслала родина Сергій Шалаєв, якого обвинувачують у вбивстві активіста.

Що відомо про справу

Дем’яна Ганула вбили 14 березня 2025 року в центрі Одеса. За кілька днів поліція затримала 46-річного Сергія Шалаєва. Під час судового розгляду він визнав провину, заявивши, що не знав, ким була його жертва, та вибачився перед родиною загиблого. Мотиви злочину досі досліджують. Слідство не виключає, що вбивство могло мати замовний характер і бути пов’язаним із громадською діяльністю Ганула.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Міністерство внутрішніх справ Молдови оприлюднило нові подробиці резонансної справи про підготовку серії вбивств українських офіцерів та громадських діячів. Виявилося, що завербована мережа агентів РФ використовувала професійне маскування та готувала теракти, які мали сколихнути Одесу та Київ. 

Також ми писали, що у Німеччині правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Андрія Портнова. Йдеться про колишнього радника президента-втікача Віктора Януковича та юриста. Розслідування встановило, що затриманий стріляв біля входу до школи.

Одеса вбивство Одеська область активісти Новини Одеси Демʼян Ганул
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
