Вдова Демьяна Ганула Жанна Вознюк отказалась от 100 тысяч по делу об убийстве

Обвиняемый Шалаев. Фото: Новини.LIVE

Продолжается слушание по убийству в Одессе активиста. Вдова погибшего Демьяна Ганула отказалась от денег, которые ей прислала семья обвиняемого. Она считает это попыткой повлиять на приговор суда. Средства она пообещала вернуть отправителю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне.

Попытка подкупа

Перед началом заседания в Приморском районном суде Одессы сторона защиты сообщила, что 2 марта брат обвиняемого прислал 100 тысяч гривен Жанне Вознюк через почтовое отделение. Деньги адресовали вдове убитого общественного деятеля Демьян Ганул.

Вознюк сразу заявила, что не будет принимать эти средства и считает такой шаг неуместным в деле об умышленном убийстве. По ее словам, никакие деньги не могут стать основанием для смягчения ответственности.

"Мы слушаем дело об умышленном убийстве. Подозреваемый готовился к нему, он планировал это месяц и больше. Эти деньги не будут мной забраны, они вернутся тому, кто их отправил. Как смягчающее обстоятельство это, по моему мнению, не может быть принято", — подчеркнула Жанна Вознюк.

По информации из зала суда, деньги прислала семья Сергей Шалаев, которого обвиняют в убийстве активиста.

Что известно о деле

Демьяна Ганула убили 14 марта 2025 года в центре Одесса. Через несколько дней полиция задержала 46-летнего Сергея Шалаева. Во время судебного разбирательства он признал вину, заявив, что не знал, кем была его жертва, и извинился перед семьей погибшего. Мотивы преступления до сих пор исследуют. Следствие не исключает, что убийство могло иметь заказной характер и быть связанным с общественной деятельностью Ганула.

