Хто завербував убивцю Дем’яна Ганула — нові факти

Підозрюваний у вбивстві Дем'яна Ганула Сергій Шалаєв. Фото: "Слідство.Інфо"

Виконавця вбивства одеського активіста Дем’яна Ганула завербували через його матір. Чоловік мав бойовий досвід, але в ЗСУ не служив. Йому обіцяли посаду в СБУ й представили Дем’яна як "зрадника".

Про це повідомили у Telegram-каналі, який раніше належав активісту.

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Допис в Telegram-каналі. Фото: скриншот

Нові деталі про виконавця вбивства Дем'яна Ганула

Як пишуть в соцмережі, Сергія Шалаєва завербували через його матір, яка потрапила в боргову пастку. Це і стало важелем впливу для замовників.

Сам Шалаєв ніколи не служив у 28-й бригаді, як це спершу повідомлялося, але мав бойовий досвід ще з часів АТО. У молодості працював приватним охоронцем. Він стверджує, що вірив — спілкується з представниками СБУ, які обіцяли йому посаду після виконання "роботи". Йому сказали, що Дем’ян — зрадник.

У дописі стверджують, що Шалаєв не перевіряв цю інформацію, не намагався знайти більше про свою жертву й вважав, що робить "добру справу". Саме через це після вбивства спокійно сів у таксі й поїхав.

Слідкував за активістом

Там також повідомили, що замовлення він отримав лише на фінальному етапі, але ще в лютому його помічали в кав’ярні, де часто бував Ганул. Він не був єдиним, хто стежив за пересуванням активіста. Зброю Шалаєв отримав в пакеті від людини, яка приїхала з іншого міста.

Попри навички поводження зі зброєю, останні місяці він зловживав алкоголем. Синець на обличчі, який у нього був у день злочину, з’явився після того, як він впав на вулиці в стані сильного сп’яніння.

Вбивство Дем'яна Ганула: що відомо

Вранці 14 березня 2025 року в Одесі було вбили активіста Дем'яна Ганула. Вже за кілька годин поліція затримала підозрюваного — 46-річного старшого лейтенанта Сергій Шалаєва. У квартирі, де переховувався фігурант, знайшли зброю, ймовірно, використану у злочині. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Поліція розглядає кілька версій мотивів: особиста помста, професійна діяльність загиблого або навіть можливий слід спецслужб. Дем'ян Ганул відомий своєю боротьбою проти проросійських наративів та участю у демонтажі радянських пам’ятників, через що неодноразово отримував погрози.

Нагадаємо, на Одещині чоловік пограбував підлітка з інвалідністю прямо на кладовищі. Також ми писали, що в Одесі на Куликовому полі чоловік накинувся з ножами на поліцейських.