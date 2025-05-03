Кто завербовал убийцу Демьяна Ганула - новые факты

Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула Сергей Шалаев. Фото: "Следствие.Инфо"

Исполнителя убийства одесского активиста Демьяна Ганула завербовали из-за его матери. Мужчина имел боевой опыт, но в ВСУ не служил. Ему обещали должность в СБУ и представили Демьяна как "предателя".

Об этом сообщили в Telegram-канале, который ранее принадлежал активисту.

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Сообщение в Telegram-канале. Фото: скриншот

Новые детали об исполнителе убийства Демьяна Ганула

Как пишут в соцсети, Сергея Шалаева завербовали из-за его матери, которая попала в долговую ловушку. Это и стало рычагом влияния для заказчиков.

Сам Шалаев никогда не служил в 28-й бригаде, как это сначала сообщалось, но имел боевой опыт еще со времен АТО. В молодости работал частным охранником. Он утверждает, что верил — общается с представителями СБУ, которые обещали ему должность после выполнения "работы". Ему сказали, что Демьян — предатель.

В заметке утверждают, что Шалаев не проверял эту информацию, не пытался найти больше о своей жертве и считал, что делает "доброе дело". Именно поэтому после убийства спокойно сел в такси и уехал.

Следил за активистом

Там также сообщили, что заказ он получил только на финальном этапе, но еще в феврале его замечали в кафе, где часто бывал Ганул. Он не был единственным, кто следил за передвижением активиста. Оружие Шалаев получил в пакете от человека, который приехал из другого города.

Несмотря на навыки обращения с оружием, последние месяцы он злоупотреблял алкоголем. Синяк на лице, который у него был в день преступления, появился после того, как он упал на улице в состоянии сильного опьянения.

Убийство Демьяна Ганула: что известно

Утром 14 марта 2025 года в Одессе был убит активист Демьян Ганул. Уже через несколько часов полиция задержала подозреваемого — 46-летнего старшего лейтенанта Сергей Шалаева. В квартире, где скрывался фигурант, нашли оружие, вероятно, использованное в преступлении. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Полиция рассматривает несколько версий мотивов: личная месть, профессиональная деятельность погибшего или даже возможный след спецслужб. Демьян Ганул известен своей борьбой против пророссийских нарративов и участием в демонтаже советских памятников, из-за чего неоднократно получал угрозы.

Напомним, в Одесской области мужчина ограбил подростка с инвалидностью прямо на кладбище. Также мы писали, что в Одессе на Куликовом поле мужчина набросился с ножами на полицейских.