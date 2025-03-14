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Дружина Дем'яна Ганула попрощалася з ним в Instagram

14 березня 2025 23:49
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Жанна Вознюк, вдова Дем'яна Ганула, тепло попрощалась з чоловіком в Instagram
Жанна Вознюк зі своїм чоловіком Дем'яном Ганулом. Фото: Instagram/zhannavozniuk
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Жанна Вознюк, вдова вбитого в Одесі громадського активіста Дем'яна Ганула, написала теплі слова прощання своєму чоловікові. Вона подякувала йому за доньку та шість років щастя.

Текст прощання та сімейні фото вона виклала в Instagram.

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Жанна Вознюк написала, що найбільше їй болить те, що їхня донька Сара не буде пам'ятати свого тата.

Дружина Дем'яна Ганула попрощалась з ним в Instagram - фото 1
Дем'ян Ганул з донькою Сарою та дружиною Жанною Вознюк біля пологового будинку. Фото: Instagram/zhannavozniuk

"Сара не памʼятатиме тата, і це те, що найбільше країть моє серце. Ми мріяли про те, яка вона виросте, фантазували на кого буде схожа... Коханий, якщо ти дивишся на нас, знай, що я подумки ще додала, що люблю тебе. Люблю і любитиму, бо знаю що це взаємно", — написала Жанна.

Дружина Дем'яна Ганула попрощалась з ним в Instagram - фото 2
Весілля Жанни Вознюк та Дем'яна Ганула. Фото: Instagram/zhannavozniuk

Жанна зазначила, що їй пощастило обрати найкращого на світі чоловіка, а він обрав її.

Раніше, ми писали про те, що це вже другий замах на одеського активіста Ганула. А також, що Володимир Зеленський прокоментував вбивство Дем’яна Ганула.

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