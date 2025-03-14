Жанна Вознюк, вдова Демьяна Ганула, тепло попрощалась с мужем в Instagram

Жанна Вознюк со своим мужем Демьяном Ганулом. Фото: Instagram/zhannavozniuk

Жанна Вознюк, вдова убитого в Одессе общественного активиста Демьяна Ганула, написала теплые слова прощания своему мужу. Она поблагодарила его за дочь и шесть лет счастья.

Текст прощания и семейные фото она выложила в Instagram.

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Жанна Вознюк написала, что больше всего ее печалит то, что их дочь Сара не будет помнить своего папу.

Демьян Ганул с дочерью Сарой и женой Жанной Вознюк возле роддома. Фото: Instagram/zhannavozniuk

"Сара не будет помнить папу, и это то, что больше всего терзает мое сердце. Мы мечтали о том, какая она вырастет, фантазировали, на кого будет похожа... Любимый, если ты смотришь на нас, знай, что я мысленно еще добавила, что люблю тебя. Люблю и буду любить, потому что знаю, что это взаимно", — написала Жанна.

Свадьба Жанны Вознюк и Демьяна Ганула. Фото: Instagram/zhannavozniuk

Жанна отметила, что ей повезло выбрать лучшего на свете мужчину, а он выбрал ее.

Ранее, мы писали о том, что это уже второе покушение на одесского активиста Ганула. А также, что Владимир Зеленский прокомментировал убийство Демьяна Ганула.