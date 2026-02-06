Відео
Головна Одеса В Одесі хочуть встановити пам'ятну дошку Ганулу — де саме

В Одесі хочуть встановити пам'ятну дошку Ганулу — де саме

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 17:48
Меморіальна дошка Дем’яну Ганулу в Одесі
Одеський активість Дем'ян Ганул. Фото: GANUL/Instagram

Активісти запропонували встановити меморіальну дошку загиблому Дем’яну Ганулу на будинку, де його вбили. Питання розглянуть після оновлення складу історико-топонімічної комісії міськради. Ініціативу погодили з родиною активіста, дизайн дошки вже готовий. Остаточно встановити її можна після всіх необхідних погоджень.

Про це повідомили в ГО "Робимо вам нерви", передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Пам'ятна дошка

Громадська організація "Робимо вам нерви" подала клопотання до міської ради про встановлення меморіальної дошки в Одесі ще 12 серпня 2025 року. Дизайн розробили, а виготовлення відклали через відсутність офіційних дозволів. Після оновлення складу історико-топонімічної комісії питання включать до порядку денного її засідання. Додатково проєкт має погодити об’єднання співвласників будинку на проспекті Українських Героїв, 5. Як повідомляють ЗМІ, родина загиблого планує фінансувати встановлення дошки.

Що відомо про вбивство активіста

Дем’яна Ганула вбили 14 березня 2025 року в центрі Одеси. Поліція затримала 46-річного Сергія Шалаєва, який визнав провину та вибачився перед родиною. Мотиви злочину досі вивчають, зокрема версії про замовний характер через громадську діяльність активіста.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни "полюють" на одеського еколога. Владислава Балінського визнали військовою ціллю. РФ відкрила проти нього декілька справ.

Також ми писали, що у суді знову розглядатимуть справу 2 травня. Після років паузи та апеляцій вона знову опинилася в Чорноморському міському суді. Поки що відбулося лише підготовче засідання. Рішення про те, де саме проходитиме основний процес, суд ще не ухвалив.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
