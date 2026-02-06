Видео
Главная Одесса В Одессе хотят установить памятную доску Ганулу — где именно

В Одессе хотят установить памятную доску Ганулу — где именно

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 17:48
Мемориальная доска Демьяну Ганулу в Одессе
Одесский активист Демьян Ганул. Фото: GANUL/Instagram

Активисты предложили установить мемориальную доску погибшему Демьяну Ганулу на доме, где его убили. Вопрос рассмотрят после обновления состава историко-топонимической комиссии горсовета. Инициативу согласовали с семьей активиста, дизайн доски уже готов. Окончательно установить ее можно после всех необходимых согласований.

Об этом сообщили в ОО "Делаем вам нервы", передают Новости.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Памятная доска

Общественная организация "Делаем вам нервы" подала ходатайство в городской совет об установлении мемориальной доски в Одессе еще 12 августа 2025 года. Дизайн разработали, а изготовление отложили из-за отсутствия официальных разрешений. После обновления состава историко-топонимической комиссии вопрос включат в повестку дня ее заседания. Дополнительно проект должно согласовать объединение совладельцев дома на проспекте Украинских Героев, 5. Как сообщают СМИ, семья погибшего планирует финансировать установку доски.

Реклама

Что известно об убийстве активиста

Демьяна Ганула убили 14 марта 2025 года в центре Одессы. Полиция задержала 46-летнего Сергея Шалаева, который признал вину и извинился перед семьей. Мотивы преступления до сих пор изучают, в частности версии о заказном характере из-за общественной деятельности активиста.

Напомним, мы сообщали, что россияне "охотятся" на одесского эколога. Владислава Балинского признали военной целью. РФ открыла против него несколько дел.

Реклама

Также мы писали, что в суде снова будут рассматривать дело 2 мая. После лет паузы и апелляций оно снова оказалось в Черноморском городском суде. Пока что состоялось только подготовительное заседание. Решение о том, где именно будет проходить основной процесс, суд еще не принял.

