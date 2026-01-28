Дело 2 мая в Одессе: суд начали заново: суд начали заново

События возле дома Профсоюзов. Фото: vitaliy.umanets

Дело о событиях 2 мая в Одессе начали слушать заново. После лет паузы и апелляций оно снова оказалось в Черноморском городском суде. Пока что состоялось лишь подготовительное заседание. Решение о том, где именно будет проходить основной процесс, суд еще не принял.

Об этом сообщает издание "Думская".

Реклама

Читайте также:

Рассмотрение дела

Дело Второго мая снова дошло до судебного разбирательства через девять лет после первого приговора. Тогда всех обвиняемых оправдали, а суд в сентябре 2017 года отпустил их на свободу. В то же время сразу после этого им объявили подозрения в другом уголовном производстве, а заседания сопровождались столкновениями под судом с участием активистов Евромайдана.

В 2015-2017 годах суд пришел к выводу, что доказательства вины были собраны с грубыми нарушениями. Следователи осмотрели Греческую площадь и ТЦ "Афина" только через две недели после трагедии. Почти никого из полицейских, которые работали на месте событий 2 мая, не допросили. Именно это стало одной из ключевых причин оправдательного приговора. После отмены этого вердикта апелляционным судом в Николаеве дело вернули на новое рассмотрение. Сейчас из девятнадцати обвиняемых в суд явился только один. Часть фигурантов находится в России, в частности лидер "Одесской дружины" Сергей Долженков, а также Евгений Мефедов и Дмитрий Майданюк. В то же время на заседании присутствовали их адвокаты.

Во время подготовительного заседания стороны спорили, где именно должно происходить разбирательство. Прокуратура настаивает на Приморском районном суде Одессы, поскольку именно он имеет территориальную юрисдикцию. Защита требует оставить дело в Черноморском суде, куда его ранее передали из-за отказа одесских судей участвовать в процессе. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Дополнительное внимание к делу привлекло решение Европейского суда по правам человека, принятое в марте прошлого года. ЕСПЧ не определял конкретных виновников беспорядков, но признал роль российской пропаганды в провоцировании событий. В то же время Украину суд признал виновной в бездействии, которое привело к значительному количеству жертв. Это стало первым решением европейского суда, которое возложило хотя бы частичную ответственность за трагедию.

Что известно о событиях 2

мая 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами. Противостояние началось в центре города, в частности на Греческой площади, где произошли драки и стрельба. Впоследствии события переместились к Куликовому полю.

Самая большая трагедия произошла в Доме профсоюзов, где пожар унес жизни десятков людей. Всего в тот день погибло 48 человек, еще более 200 получили ранения.

Напомним, мы сообщали, что суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу Юлии Тимошенко. Также мы писали, что судили пограничника, который торговал службой в тылу.