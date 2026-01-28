Справа 2 травня в Одесі: суд почали заново

Події біля будинку Профспілок. Фото: vitaliy.umanets

Справу про події 2 травня в Одесі почали слухати заново. Після років паузи та апеляцій вона знову опинилася в Чорноморському міському суді. Поки що відбулося лише підготовче засідання. Рішення про те, де саме проходитиме основний процес, суд ще не ухвалив.

Про це повідомляє видання "Думська".

Розгляд справи

Справа Другого травня знову дійшла до судового розгляду через дев’ять років після першого вироку. Тоді всіх обвинувачених виправдали, а суд у вересні 2017 року відпустив їх на свободу. Водночас одразу після цього їм оголосили підозри в іншому кримінальному провадженні, а засідання супроводжувалися сутичками під судом за участі активістів Євромайдану.

У 2015–2017 роках суд дійшов висновку, що докази вини були зібрані з грубими порушеннями. Слідчі оглянули Грецьку площу та ТЦ "Афіна" лише через два тижні після трагедії. Майже нікого з поліцейських, які працювали на місці подій 2 травня, не допитали. Саме це стало однією з ключових причин виправдувального вироку. Після скасування цього вердикту апеляційним судом у Миколаєві справу повернули на новий розгляд. Нині з дев’ятнадцяти обвинувачених у суд з’явився лише один. Частина фігурантів перебуває в Росії, зокрема лідер "Одеської дружини" Сергій Долженков, а також Євгеній Мефедов і Дмитро Майданюк. Водночас на засіданні були присутні їхні адвокати.

Під час підготовчого засідання сторони сперечалися, де саме має відбуватися розгляд. Прокуратура наполягає на Приморському районному суді Одеси, оскільки саме він має територіальну юрисдикцію. Захист вимагає залишити справу в Чорноморському суді, куди її раніше передали через відмову одеських суддів брати участь у процесі. Остаточного рішення з цього питання поки що немає.

Додаткову увагу до справи привернуло рішення Європейського суду з прав людини, ухвалене в березні минулого року. ЄСПЛ не визначав конкретних винуватців заворушень, але визнав роль російської пропаганди в провокуванні подій. Водночас Україну суд визнав винною в бездіяльності, яка призвела до значної кількості жертв. Це стало першим рішенням європейського суду, що поклало хоча б часткову відповідальність за трагедію.

Що відомо про події 2

травня 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові сутички між прихильниками Євромайдану та проросійськими активістами. Протистояння почалося в центрі міста, зокрема на Грецькій площі, де відбулися бійки та стрілянина. Згодом події перемістилися до Куликового поля.

Найбільша трагедія сталася в Будинку профспілок, де пожежа забрала життя десятків людей. Загалом того дня загинуло 48 осіб, ще понад 200 отримали поранення.

