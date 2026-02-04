Видео
Україна
Главная Одесса Стал мишенью для РФ — оккупанты охотятся на одесского эколога

Стал мишенью для РФ — оккупанты охотятся на одесского эколога

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 15:51
РФ объявила в розыск эколога Владислава Балинского из Одесской области
Эколог Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE

Россияне "охотятся" на украинцев, в частности тех, кто освещает преступления РФ. В поле зрения оккупантов попал эколог и сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы" Владислав Балинский. Россия заочно открыла против него два уголовных дела и подала данные в международный розыск. Ученого, который фиксирует экоцид в Черном море, фактически приравняли к военной цели.

Об этом эколог Владислав Балинский рассказал журналистам Новини.LIVE.

Читайте также:

Давление на эколога

Владислав Балинский отметил, что воспринял действия РФ без удивления, ведь давление на него продолжается годами. Еще с 2014 года он работал с материалами событий 2 мая в Одессе и участвовал в противодействии российской пропаганде. Выводы экспертов тогда вошли в документы Совета Европы, что сделало специалистов мишенью для РФ. Балинский отмечает, что фиксация военных и экологических преступлений России автоматически ставит экспертов "на острие штыка", ведь эти материалы могут стать доказательствами для будущих репараций.

"Я понимал, что мы ведем информационную войну, и был готов к такому развитию событий", — отметил эколог.

Попытки покушений

По словам Балинского, давление не ограничивалось только юридическими или медийными атаками. В разное время его пытались выманить на личные встречи под видом посторонних поводов. Это происходило даже в день убийства активиста Демьяна Ганула. Параллельно в пророссийских телеграм-каналах распространяли утверждения, что эколог якобы занимается "шпионажем" под прикрытием мониторинга Черного моря. Балинский объясняет, что команда ученых действительно отслеживала загрязнения после аварий танкеров и фиксировала утечки нефтепродуктов.

"Меня прямо называли такой же военной целью, как оператор дрона", — рассказал он.

Обращение в полицию

Эколог признает, что такая ситуация серьезно влияет на его жизнь и работу. Постоянная угроза заставляет ограничивать передвижения и менять привычный ритм. Он считает российские "дела" не юридическим процессом, а имитацией правосудия и способом запугивания. Особую опасность Балинский видит в попытке использовать международные механизмы, в частности Интерпол. По его мнению, это создает риски задержания за границей и длительного доказывания политического преследования.

"Это не о праве — это подготовка к физическому уничтожению", — подчеркнул ученый.

Балинский также сообщил, что обращался в правоохранительные органы относительно действий РФ. Однако официального ответа пока не получил и не знает, какие дальнейшие шаги будут сделаны.

Напомним, мы сообщали, что россияне охотятся на гражданских в Запорожье. Также мы писали, что на Игоря Коломойского планировали покушение.

Одесса Одесская область покушение активисты Новости Одессы розыск Россия
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
