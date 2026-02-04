РФ оголосила еколога Владислава Балінського в розшук

Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE

Росіяни "полюють" на українців, зокрема тих, хто висвітлює злочини РФ. В поле зору окупантів потрапив еколог і співробітник нацпарку "Тузлівські лимани" Владислав Балінський. Росія заочно відкрила проти нього дві кримінальні справи та подала дані до міжнародного розшуку. Науковця, який фіксує екоцид у Чорному морі, фактично прирівняли до військової цілі.

Про це еколог Владислав Балінський розповів журналістам Новини.LIVE.

Тиск на еколога

Владислав Балінський зазначив, що сприйняв дії РФ без здивування, адже тиск на нього триває роками. Ще з 2014 року він працював із матеріалами подій 2 травня в Одесі та брав участь у протидії російській пропаганді. Висновки експертів тоді увійшли до документів Ради Європи, що зробило фахівців мішенню для РФ. Балінський наголошує, що фіксація воєнних та екологічних злочинів Росії автоматично ставить експертів "на вістря штика", адже ці матеріали можуть стати доказами для майбутніх репарацій.

"Я розумів, що ми ведемо інформаційну війну, і був готовий до такого розвитку подій", — зазначив еколог.

Спроби замахів

За словами Балінського, тиск не обмежувався лише юридичними чи медійними атаками. У різний час його намагалися виманити на особисті зустрічі під виглядом сторонніх приводів. Це відбувалося навіть у день убивства активіста Дем’яна Ганула. Паралельно в проросійських телеграм-каналах поширювали твердження, що еколог нібито займається "шпигунством" під прикриттям моніторингу Чорного моря. Балінський пояснює, що команда науковців справді відстежувала забруднення після аварій танкерів і фіксувала витоки нафтопродуктів.

"Мене прямо називали такою ж військовою ціллю, як оператор дрона", — розповів він.

Звернення в поліцію

Еколог визнає, що така ситуація серйозно впливає на його життя та роботу. Постійна загроза змушує обмежувати пересування і змінювати звичний ритм. Він вважає російські "справи" не юридичним процесом, а імітацією правосуддя та способом залякування. Особливу небезпеку Балінський бачить у спробі використати міжнародні механізми, зокрема Інтерпол. На його думку, це створює ризики затримання за кордоном і тривалого доведення політичного переслідування.

"Це не про право — це підготовка до фізичного знищення", — наголосив науковець.

Балінський також повідомив, що звертався до правоохоронних органів щодо дій РФ. Однак офіційної відповіді наразі не отримав і не знає, які подальші кроки будуть зроблені.

