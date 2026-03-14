В центрі Одеси провели акцію пам’яті Дем’яна Ганула

Люди зібралися на Європейській площі в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі у річницю вбивства Дем’яна Ганула люди зібралися на марш у центрі міста. На ходу прийшли активісти, друзі та небайдужі одесити. Колона пройшла кількома центральними вулицями. Так містяни вирішили вшанувати загиблого громадського діяча.

Про це інформує кореспондент Новини.LIVE з місця проведення акції.

Реклама

Учасники акції йдуть центром Одеси з портретом Дем’яна Ганула. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі провели акцію пам'яті Дем'яна Ганула

Марш розпочався на Дерибасівській. Далі люди рушили Рішельєвською до будівлі Оперного театру, після цього колона пройшла Приморським бульваром і завершила ходу на Європейській площі.

Люди пройшли центром Одеси з портретом Дем’яна Ганула. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди несли в руках прапори та плакати та зупинялися біля знакових місць. Багато хто згадував Дем'яна Ганула як людину, яка відкрито відстоювала українську позицію в Одесі і підтримувала активістів у конфліктах через мову чи символіку. Голова громадської організації "Робимо вам нерви" Катерина Мусієнко сказала, що для багатьох одеситів його смерть стала великою втратою.

"Дем’ян був таким феноменом українського націоналіста в Одесі і символом нашого національного руху. Після його смерті багато хто казав, що відчув, наче ми більше не під тим захистом, який був до цього. Було таке відчуття осиротіння", — сказала Катерина Мусієнко.

Голова громадської організації "Робимо вам нерви" Катерина Мусієнко. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Колона учасників акції рухається центром Одеси з портретом Дем’яна Ганула. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За її словами, після загибелі Ганула багато активістів відчули, що в місті стало менше людей, які готові відкрито реагувати на конфлікти навколо української мови або образи на адресу українців.

"Нас, українських громадських діячів в Одесі, насправді меншість. Дем’ян був один із нас, і для нас це була величезна як особиста, так і національна втрата", — додала вона.

Активісти та небайдужі одесити тримають плакати у руках. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Учасники акції пройшли ходою біля Одеського оперного театру. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

На акцію прийшла і дружина Дем’яна Ганула, Жанна. Вона зізналася, що рік після трагедії для неї ніби й не минув — за відчуттями вона досі вранці того дня, коли дізналася про загибель чоловіка.

"Кожен день без Дем’яна для мене надзвичайно складний. А коли є такі дати, як річниця, тоді це ще більш нестерпно. Для мене нічого не змінилося — за відчуттями я все ще в тому ранці 14 березня 2025 року", — сказала Жанна.

Дружина Дем’яна Ганула, Жанна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Дружина Дем’яна Ганула на акції пам'яті. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вона також розповіла, що зараз багато часу приділяє судовому процесу у справі про вбивство.

"Нам призначили ще приблизно три судові засідання. Схоже, що за них маємо завершити провадження щодо вбивці. Але є ще окреме провадження щодо організаторів — там суди ще не почалися", — повідомила вона.

У центрі Одеси люди вийшли на марш пам’яті . Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Доктор історичних наук Олександр Музичко на акції сказав, що пам’ять про Дем’яна Ганула важливо зберігати. Він також зазначив, що подібні заходи проходять не лише в Одесі. За його словами, пам’ять про Ганула вшановують і в інших містах України.

"Берегти пам’ять дуже важливо, тому що ми маємо показувати, що Одеса — українське місто. І Дем’ян Ганул був людиною, яка послідовно відстоювала українську національну ідею", — сказав історик.

Доктор історичних наук Олександр Музичко. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Учасники акції несуть портрет активіста під час ходи в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Хто такий Дем’ян Ганул

Дем’ян Ганул був громадським діячем з Одеси. Він брав участь у Революції гідності, а пізніше займався громадськими ініціативами та підтримував проукраїнський рух у місті. Активіст виступав за захист української мови та демонтаж радянських символів.

У березні 2025 року його застрелили в центрі Одеси. Правоохоронці затримали підозрюваного у справі. Судовий процес триває.

Учасники маршу несуть портрет Ганула. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Після ходи учасники запалили лампадки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, дружині загиблого Дем’яна Ганула пропонували сто тисяч гривень родина обвинуваченого. Проте жінка відмовилася, адже вважає це спробою вплинути на вирок суду. Кошти вона пообіцяла повернути відправнику.

Також ми писали, що в Одесі може з’явитися меморіальна дошка Дем’яну Ганулу на будинку, де його вбили. Ініціативу погодили з родиною активіста.