В Одессе спасли памятник архитектуры: суд принял решение: суд принял решение

Разрушенный памятник. Фото: Олег Кипер/Telegram

В Одессе апелляционный суд принял новое решение относительно зданий на Французском бульваре, 10. Речь идет об объектах культурного наследия, вокруг которых длился спор. Суд принял сторону областного департамента культуры. Решение уже вступило в законную силу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Судебный иск

Пятый апелляционный административный суд отменил предыдущее решение Одесского окружного админсуда, который ранее поддержал иск компании "КАПЛОР-7". Зато апелляция приняла новое решение — в пользу областного департамента культуры. Дело касается двух объектов культурного наследия местного значения на Французском бульваре, 10. Это здание пивзавода начала ХХ века и склады удельного ведомства, построенные в 1895 году. Суд фактически подтвердил, что действия департамента были законными. Речь идет о контроле за состоянием памятников, их обследовании после повреждений и подготовке необходимой документации. Также владельца обязывают соблюдать требования законодательства в сфере охраны культурного наследия.

"Это решение является важным прецедентом в защите культурного наследия Одесской области и еще раз подтверждает: статус памятника культурного наследия не может игнорироваться владельцем или застройщиком, а требования закона в этой сфере являются обязательными к исполнению", — отметил Кипер.

Отдельно он отметил, что эти объекты уже получили повреждения из-за вражеских атак. Поэтому любые самовольные работы могут еще больше навредить их сохранению.

Что известно об инциденте

Вечером 23 марта на территории бывшего винзавода №1 начали демонтаж части исторического здания. На месте работала тяжелая техника. Объект имеет статус памятника архитектуры местного значения и является частью комплекса, построенного еще в XIX веке.

26 марта в Одессе прошла акция в поддержку завода шампанских вин на Французском бульваре. Люди требовали прекратить разрушение исторического здания и сохранить его как памятник. Они отметили, что объект имеет историческую ценность и его нельзя потерять. Также протестующие заявили, что готовы снова выходить на акции, если разрушения не остановят.

