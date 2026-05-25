Компенсации для одесситов, живущих в памятниках архитектуры

Разрушенный памятник архитектуры в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 2023 года владельцы жилья в домах-памятниках в Одессе не могли получить компенсации за повреждения из-за сложных бюрократических процедур. Вопрос неоднократно поднимался на уровне государства после назначения руководства Одесской МВА. Теперь Кабинет Министров официально снял эти ограничения. Программа "еВідновлення" заработает для таких объектов в упрощенном формате.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Новые правила

Кабмин принял решение, которое позволяет жителям одесских домов-памятников получать компенсации по программе "еВідновлення". Ранее из-за статуса таких зданий выплаты были фактически заблокированы.

Новое постановление вводит единый акт обследования повреждений. Это должно сократить время оформления документов и убрать лишние согласования.

Восстановление жилья

Для разрушенных объектов культурного наследия предусмотрели механизм жилищных сертификатов. Это позволит владельцам быстрее восстанавливать жилье без потери его исторического статуса. Также упрощены процедуры для оперативного ремонта.

Читайте также:

Поврежденное наследие

По данным начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, за четыре года полномасштабной войны в Одессе повреждено 245 объектов культурного наследия, из которых 127 — жилые дома. Большинство из них подверглись разрушениям из-за взрывных волн во время обстрелов. Часть объектов пострадала от прямых попаданий и требует сложного восстановления.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе создавали электронную петицию по защите исторического здания на Французском бульваре. Речь идет об объекте, который имеет статус памятника архитектуры местного значения. После повреждения в результате атаки дрона там начали демонтаж. Автор обращения считает, что ситуация показала проблемы с контролем в сфере культурного наследия.

Также Новини.LIVE писали, что Верховная Рада ратифицировала Грантовое соглашение между Украиной и Италией. Средства направят на восстановление и сохранение культурного наследия. Часть финансирования пойдет на знаковые объекты в Одессе. Речь идет о памятниках в историческом центре города под защитой ЮНЕСКО.