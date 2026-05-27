В Одесі лунають вибухи: місто під атакою російських дронів

Зараз, 27 травня, в Одесі лунають вибухи. Росія атакує місто ударними дронами. Наразі в місті триває бойова робота, мешканців просять перебувати в безпечних місцях.

Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 27 травня, в Одесі пролунала серія вибухів. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку селища Чорноморське. Моніторингові канали згодом уточнювали, що дрон летить у бік міста, зокрема Київського району. Ймовірно працюють сили ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Реактивні дрони

Російські війська активніше застосовують реактивні дрони під час атак на Одещину. Через високу швидкість такі безпілотники значно складніше перехоплювати. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він зазначив, що російські війська дедалі активніше застосовують цей тип безпілотників, що збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони та операторів дронів-перехоплювачів. Водночас українські військові адаптуються до нових умов і посилюють підготовку екіпажів.

Попри це, результативність Сил оборони поступово зростає. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи частіше збивають повітряні цілі. Водночас реактивні безпілотники залишаються серйозною загрозою для регіонів, що підтверджують регулярні атаки на Одещину.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок ракетної атаки 25 травня в Одесі постраждали житлові будинки та освітній заклад. Російські удари призвели до руйнувань цивільної інфраструктури в кількох районах міста. На місцях уражень з ночі працювали екстрені та комунальні служби для ліквідації наслідків.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса та область постійно залишаються під загрозою російських атак. РФ регулярно обстрілює регіон дронами й ракетами та не приховує планів щодо півдня України. Через це навколо міста посилюють оборону, укріплюють кордон і нарощують систему захисту неба. Військові кажуть, що будь-яка спроба прориву матиме для ворога серйозні наслідки.