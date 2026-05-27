В Одессе раздаются взрывы: город под атакой российских дронов

Дым в небе после взрывов.

Сейчас, 27 мая, в Одессе раздаются взрывы. Россия атакует город ударными дронами. Сейчас в городе продолжается боевая работа, жителей просят находиться в безопасных местах.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о движении дронов.

Взрывы в Одессе

Сегодня, 27 мая, в Одессе прогремела серия взрывов. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении поселка Черноморское. Мониторинговые каналы впоследствии уточняли, что дрон летит в сторону города, в частности Киевского района. Вероятно работают силы ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Реактивные дроны

Российские войска активнее применяют реактивные дроны во время атак на Одесскую область. Из-за высокой скорости такие беспилотники значительно сложнее перехватывать. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он отметил, что российские войска все активнее применяют этот тип беспилотников, что увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные адаптируются к новым условиям и усиливают подготовку экипажей.

Несмотря на это, результативность Сил обороны постепенно растет. Мобильные огневые группы и другие подразделения чаще сбивают воздушные цели. В то же время реактивные беспилотники остаются серьезной угрозой для регионов, что подтверждают регулярные атаки на Одесскую область.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате ракетной атаки 25 мая в Одессе пострадали жилые дома и образовательное учреждение. Российские удары привели к разрушениям гражданской инфраструктуры в нескольких районах города. На местах поражений с ночи работали экстренные и коммунальные службы для ликвидации последствий.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса и область постоянно остаются под угрозой российских атак. РФ регулярно обстреливает регион дронами и ракетами и не скрывает планов относительно юга Украины. Поэтому вокруг города усиливают оборону, укрепляют границу и наращивают систему защиты неба. Военные говорят, что любая попытка прорыва будет иметь для врага серьезные последствия.