Очередная атака на Одесчину: последствия от ударов дронов

Последствия обстрела Одесской области. Фото: Одесская ОГА

Российские войска не прекращают регулярные обстрелы южных регионов Украины. За прошедшие сутки воздушные тревоги в Одесской области звучали одна за другой. В ночь на 28 мая под ударом врага снова оказалась гражданская и критическая инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия ночных ударов

Во время ночной атаки российские оккупанты направили на юг Одесской области ударные беспилотники. Зафиксировано попадание БпЛА в частный жилой дом и один из объектов инфраструктуры. Взрывная волна повредила остекление в окружающих зданиях.

По предварительным данным, информация о пострадавших или погибших среди местных жителей не поступала. На местах событий сразу начали работать все экстренные службы для ликвидации последствий вражеских прилетов.

Вражеский флот

Российский флот пока не удерживает боевых кораблей в открытом море на постоянной основе. Для проведения атак российские суда выходят из пунктов базирования всего на несколько часов. Это делается исключительно во время массированных комбинированных ударов, чтобы создать дополнительные трудности для украинской системы противовоздушной обороны. Сейчас ситуация в Азово-Черноморском регионе остается полностью контролируемой украинскими военными.

"На самом деле, за последний месяц это фактически были единственные пуски применения носителей крылатых ракет морского базирования. Например, по состоянию на сейчас, никаких кораблей в море, в принципе, не удерживает враг. Так, можно сказать, что ситуация остается довольно стабильной в Азово-Черноморском регионе", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Активность российской авиации

Основная активность российских войск сейчас фиксируется именно в воздушном пространстве, а не на воде. Оккупанты используют свои самолеты преимущественно как средство противовоздушной обороны для защиты собственных объектов. При этом выходов боевых кораблей РФ в море до сих пор не наблюдается. Международное гражданское судоходство в Черном море продолжает работать в обычном штатном режиме.

"Если брать активность авиации, она есть. Этой ночью так же была. И предыдущие сутки тоже довольно активно. Потому что, в первую очередь, авиация эта применяется и как средство ПВО со стороны россиян", — рассказал спикер ВМС.

Как сообщали Новини.LIVE, днем, 27 мая, враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками, целясь в гражданскую инфраструктуру. В результате удара повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Также зафиксированы пожары и разрушения. На данный момент известно о пострадавших, на месте работают экстренные службы, информация уточняется.

Также Новини.LIVE писали, российские захватчики обстреляли Одесскую область ракетами вечером в субботу, 23 мая. Россия попала по гражданской инфраструктуре, в результате чего девять человек пострадали, среди них — трое детей.