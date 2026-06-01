Руйнування після удару по Одесі: фоторепортаж наслідків

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Одеса та Одеський район пережили дві масовані атаки російських безпілотників. Під ударами опинилися житлові будинки, господарські споруди та цивільна інфраструктура. Унаслідок обстрілів постраждали семеро людей, двох із них госпіталізували. На місцях влучань досі тривають роботи з ліквідації наслідків.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцях ударів та зафільмували наслідки атаки.

Порятунок дітей

Російська нічна атака застала містян зненацька у власних ліжках, коли люди мирно спали. Через приліт ворожого безпілотника навколо все миттєво охопило полум'ям, а стривожені люди почали самотужки гасити палаючий балкон, оскільки швидко додзвонитися до рятувальників не вдавалося. Переляканих дітей батькам довелося посеред ночі терміново евакуювати та відвозити до родичів. Найбільшого стресу отримала 15-річнв дівчина.

"Ми дітей забрали і вийшли. Навколо все горіло. Було дуже багато людей. Всю ніч не спала. І досі розбираюся з наслідками", — розповіла мешканка пошкодженого будинку Тетяна.

Тетяна про пережиту ніч. Фото: Новини.LIVE

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Удар по житлових кварталах

Ввечері 31 травня та в ніч проти 1 червня російські війська атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені фасад, балкони та квартири з першого по четвертий поверхи. Також руйнувань зазнали два одноповерхові багатоквартирні будинки та два приватні домоволодіння.

Читайте також:

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Будинок, який постраждав під час удару. Фото: Новини.LIVE

У багатьох оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлі та внутрішні приміщення. Частина мешканців залишилася без звичного житла та змушена ліквідовувати наслідки обстрілу.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Знищені балкони. Фото: Новини.LIVE

Пожежі та знищені авто

Після влучань у кількох місцях виникли пожежі. Вогонь пошкодив житлові та господарські споруди, а також нежитлові будівлі.

Уламок дрона. Фото: Новини.LIVE

Вирва на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Крім того, щонайменше сім автомобілів, які були припарковані поруч із місцями ударів, зазнали пошкоджень. Частину транспортних засобів посікло уламками та вибуховою хвилею.

Знищене авто. Фото: Новини.LIVE

Деталі авто після удару. Фото: Новини.LIVE

Постраждалі люди

За попередніми даними, внаслідок двох хвиль атак постраждали семеро людей. Серед них чотири жінки віком від 31 до 84 років, а також двоє чоловіків віком 39 та 53 років.

Мотор "шахеда". Фото: Новини.LIVE

Двох постраждалих доправили до лікарні. Іншим надали необхідну медичну допомогу.

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE

Комунальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки пожежі після удару. Фото: Новини.LIVE

Розслідування триває

Наразі правоохоронці продовжують працювати на місцях влучань та документують наслідки російської атаки. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів.

Наслідки удару по будівлі. Фото: Новини.LIVE

Руйнації в кімнаті. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація наслідків обстрілу триває. Комунальні служби та рятувальники допомагають мешканцям відновлювати пошкоджене майно та прибирати завали.

Згарище на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Знищена кімната. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 27 травня, ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками, цілячи в цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Також зафіксовані пожежі та руйнування. Відомо про постраждалих, на місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері в понеділок, 25 травня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Постраждали щонайменше четверо людей — один із них помер.