Руйнування після удару по Одесі: фоторепортаж наслідків
Одеса та Одеський район пережили дві масовані атаки російських безпілотників. Під ударами опинилися житлові будинки, господарські споруди та цивільна інфраструктура. Унаслідок обстрілів постраждали семеро людей, двох із них госпіталізували. На місцях влучань досі тривають роботи з ліквідації наслідків.
Журналісти Новини.LIVE побували на місцях ударів та зафільмували наслідки атаки.
Порятунок дітей
Російська нічна атака застала містян зненацька у власних ліжках, коли люди мирно спали. Через приліт ворожого безпілотника навколо все миттєво охопило полум'ям, а стривожені люди почали самотужки гасити палаючий балкон, оскільки швидко додзвонитися до рятувальників не вдавалося. Переляканих дітей батькам довелося посеред ночі терміново евакуювати та відвозити до родичів. Найбільшого стресу отримала 15-річнв дівчина.
"Ми дітей забрали і вийшли. Навколо все горіло. Було дуже багато людей. Всю ніч не спала. І досі розбираюся з наслідками", — розповіла мешканка пошкодженого будинку Тетяна.
Удар по житлових кварталах
Ввечері 31 травня та в ніч проти 1 червня російські війська атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені фасад, балкони та квартири з першого по четвертий поверхи. Також руйнувань зазнали два одноповерхові багатоквартирні будинки та два приватні домоволодіння.
У багатьох оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлі та внутрішні приміщення. Частина мешканців залишилася без звичного житла та змушена ліквідовувати наслідки обстрілу.
Пожежі та знищені авто
Після влучань у кількох місцях виникли пожежі. Вогонь пошкодив житлові та господарські споруди, а також нежитлові будівлі.
Крім того, щонайменше сім автомобілів, які були припарковані поруч із місцями ударів, зазнали пошкоджень. Частину транспортних засобів посікло уламками та вибуховою хвилею.
Постраждалі люди
За попередніми даними, внаслідок двох хвиль атак постраждали семеро людей. Серед них чотири жінки віком від 31 до 84 років, а також двоє чоловіків віком 39 та 53 років.
Двох постраждалих доправили до лікарні. Іншим надали необхідну медичну допомогу.
Розслідування триває
Наразі правоохоронці продовжують працювати на місцях влучань та документують наслідки російської атаки. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів.
Ліквідація наслідків обстрілу триває. Комунальні служби та рятувальники допомагають мешканцям відновлювати пошкоджене майно та прибирати завали.
Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 27 травня, ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками, цілячи в цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Також зафіксовані пожежі та руйнування. Відомо про постраждалих, на місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється.
Також Новини.LIVE писали, що ввечері в понеділок, 25 травня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Постраждали щонайменше четверо людей — один із них помер.