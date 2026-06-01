Разрушения после удара по Одессе: фоторепортаж последствий
Одесса и Одесский район пережили две массированные атаки российских беспилотников. Под ударами оказались жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. В результате обстрелов пострадали семь человек, двое из них госпитализированы. На местах попаданий до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий.
Журналисты Новини.LIVE побывали на местах ударов и сняли последствия атаки.
Спасение детей
Российская ночная атака застала горожан неожиданно в собственных кроватях, когда люди мирно спали. Из-за прилета вражеского беспилотника вокруг все мгновенно охватило пламенем, а встревоженные люди начали самостоятельно тушить горящий балкон, поскольку быстро дозвониться до спасателей не удавалось. Перепуганных детей родителям пришлось посреди ночи срочно эвакуировать и отвозить к родственникам. Наибольший стресс получила 15-летняя девушка.
"Мы детей забрали и вышли. Вокруг все горело. Было очень много людей. Всю ночь не спала. И до сих пор разбираюсь с последствиями", — рассказала жительница поврежденного дома Татьяна.
Удар по жилым кварталам
Вечером 31 мая и в ночь на 1 июня российские войска атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками. Повреждения получил девятиэтажный жилой дом. Взрывной волной и обломками были повреждены фасад, балконы и квартиры с первого по четвертый этажи. Также разрушениям подверглись два одноэтажных многоквартирных дома и два частных домовладения.
Во многих домах выбиты окна, повреждены кровли и внутренние помещения. Часть жителей осталась без привычного жилья и вынуждена ликвидировать последствия обстрела.
Пожары и уничтоженные авто
После попаданий в нескольких местах возникли пожары. Огонь повредил жилые и хозяйственные постройки, а также нежилые здания.
Кроме того, по меньшей мере семь автомобилей, которые были припаркованы рядом с местами ударов, получили повреждения. Часть транспортных средств посекло обломками и взрывной волной.
Пострадавшие люди
По предварительным данным, в результате двух волн атак пострадали семь человек. Среди них четыре женщины в возрасте от 31 до 84 лет, а также двое мужчин в возрасте 39 и 53 лет.
Двух пострадавших доставили в больницу. Другим оказали необходимую медицинскую помощь.
Расследование продолжается
Сейчас правоохранители продолжают работать на местах попаданий и документируют последствия российской атаки. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту совершения военных преступлений.
Ликвидация последствий обстрела продолжается. Коммунальные службы и спасатели помогают жителям восстанавливать поврежденное имущество и убирать завалы.
