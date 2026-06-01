В Одесі дрон влучив у висотку: на місці удару пожежа

Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС

Росіяни пізно ввечері, 31 травня, вчергове атакували Одесу дронами. Наразі відомо, що один безпілотник влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської міської військової адміністрації.

Перші наслідки атаки РФ на Одесу 31 травня

"За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок на Внаслідок удару виникло загорання на першому та другому поверхах", — написав у Telegram начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Він додав, що на місці вже працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих поки що перевіряється та уточнюється.

Пост Лисака про наслідки атаки на Одесу. Фото: скриншот

Оновлено о 00:30

Лисак уточнив, що через влучання у дев'ятиповерхівку було частково зруйновано перший та другий поверхи. Окрім того, пошкоджено фасад будівлі та балкони. Пожежу наразі локалізували.

Також сталося загорання нежитлової двоповерхової будівлі.

За словами Лисака, станом на зараз відомо про одного постраждалого.

Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 25 травня росіяни атакували Одесу балістикою. Ворожі удари призвели до руйнувань цивільної інфраструктури в кількох районах, також постраждали житлові будинки та освітній заклад.

Також ми писали, що в ніч проти 20 травня Одеса теж зазнала масованої атакою через це у місті були пошкоджені декілька житлових будинків та автівки. Окрім того, ворог зруйнував одноповерхову будівлю.