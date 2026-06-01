Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі дрон влучив у висотку: на місці удару пожежа

В Одесі дрон влучив у висотку: на місці удару пожежа

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 00:02
В Одесі дрон влучив у висотку: на місці удару пожежа
Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС

Росіяни пізно ввечері, 31 травня, вчергове атакували Одесу дронами. Наразі відомо, що один безпілотник влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської міської військової адміністрації.

Перші наслідки атаки РФ на Одесу 31 травня

"За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок на Внаслідок удару виникло загорання на першому та другому поверхах", — написав у Telegram начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Він додав, що на місці вже працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих поки що перевіряється та уточнюється.

Обстріл Одеси 1 червня - дрон влучив у висотку
Пост Лисака про наслідки атаки на Одесу. Фото: скриншот

Оновлено о 00:30

Читайте також:

Лисак уточнив, що через влучання у дев'ятиповерхівку було частково зруйновано перший та другий поверхи. Окрім того, пошкоджено фасад будівлі та балкони. Пожежу наразі локалізували.

Також сталося загорання нежитлової двоповерхової будівлі.

За словами Лисака, станом на зараз відомо про одного постраждалого.

Обстріл Одеси 1 червня - пошкоджено житловий будинок
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 25 травня росіяни атакували Одесу балістикою. Ворожі удари призвели до руйнувань цивільної інфраструктури в кількох районах, також постраждали житлові будинки та освітній заклад.

Також ми писали, що в ніч проти 20 травня Одеса теж зазнала масованої атакою через це у місті були пошкоджені декілька житлових будинків та автівки. Окрім того, ворог зруйнував одноповерхову будівлю.

Одеса пожежа обстріли
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації