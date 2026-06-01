В Одессе дрон попал в высотку: на месте удара пожар

Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС

Россияне поздно вечером, 31 мая, в очередной раз атаковали Одессу дронами. Известно, что один беспилотник попал в многоэтажку, в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесской городской военной администрации.

Первые последствия атаки РФ на Одессу 31 мая

"По предварительной информации, вражеский БпЛА попал в девятиэтажный жилой дом на В результате удара возникло возгорание на первом и втором этажах", — написал в Telegram начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

Он добавил, что на месте уже работают спасатели и все соответствующие службы. Информация о пострадавших пока проверяется и уточняется.

Пост Лысака о последствиях атаки на Одессу. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 25 мая россияне атаковали Одессу баллистикой. Вражеские удары привели к разрушениям гражданской инфраструктуры в нескольких районах, также пострадали жилые дома и образовательное учреждение.

Также мы писали, что в ночь на 20 мая Одесса тоже подверглась массированной атакой из-за этого в городе были повреждены несколько жилых домов и машины. Кроме того, враг разрушил одноэтажное здание.