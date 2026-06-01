Подвійний удар по Одесі: зросла кількість постраждалих

Руйнації після атаки. Фото: Одеська ОВА

У ніч проти 1 червня російські безпілотники масовано атакували Одещину. Під ударом опинилися житлові будинки, складські приміщення та промислові об'єкти. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, двох із них госпіталізували. Рятувальники всю ніч ліквідовували пожежі та наслідки руйнувань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по багатоповерхівці

В Одесі ворожий безпілотник влучив у перший поверх дев'ятиповерхового житлового будинку. Через удар були пошкоджені фасад і балкони з першого по четвертий поверхи. У будинку вибило вікна, а поруч постраждали припарковані автомобілі. Двоє мешканців отримали поранення, ще одну людину вдалося врятувати.

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: ДСНС Одещини

Руйнування і пожежі

Ще кілька безпілотників влучили у житлову забудову. Через це були частково зруйновані одно- та двоповерхові будинки, після чого спалахнули пожежі. Вогонь знищив три автомобілі, а також пошкодив лінію теплотраси. Унаслідок цих ударів постраждали ще троє людей.

Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Одещини

Пошкоджені склади

Російська атака зачепила й промислову інфраструктуру. В області горіла складська будівля з харчовим обладнанням, ангар із пшеницею та недіюча адміністративна будівля. Внаслідок одного з таких влучань постраждала ще одна людина.

Читайте також:

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Загалом кількість поранених після нічної атаки сягнула шести осіб. Серед них чотири жінки віком від 31 до 84 років, а також 39-річний і 53-річний чоловіки. Двох постраждалих госпіталізували.

Постраждала жінка. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

До робіт залучили 92 співробітників ДСНС і 21 одиницю техніки. Також допомагали сім представників Асоціації добровільних пожежних України та дві одиниці спеціальної техніки.

"Роботу рятувальників ускладнювали нові тривоги. Під час яких були нові влучання", — зазначила речниця ДСНС Марина Аверіна.

Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки обстрілу

Станом на 7:00 в Одесі через обстріли пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки в різних районах міста, адміністративна будівля та об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, вибито 82 вікна, з яких 72 уже закрили комунальні служби. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення пошкоджених будівель. На місцях розгорнули оперативні штаби, де мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення компенсації за пошкоджене майно та іншої необхідної допомоги.

Надзвичайники на місці атаки. Фото: Одеська ОВА

Що відомо про атаку

Першу тривогу в Одесі оголосили о 23:05. Повітряні сили повідомляли про рух ударних дронів у напрямку міста Південне, моніторингові канали згодом уточнювали, що БпЛА змінили курс на обласний центр. Вибухи пролунали приблизно о 23:30. Відбій пролунав о 23:48.

Наслідки удару. Фото: Одеська ОВА

Другий сигнал про загрозу містяни почули 00:32. Перші вибухи прогриміли близько 00:44. Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників для обласного центру. Відбій пролунав о 01:31.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська не припиняють регулярні обстріли південних регіонів України. Протягом минулої доби повітряні тривоги в Одеській області лунали одна за одною. У ніч на 28 травня під ударом ворога знову опинилася цивільна та критична інфраструктура.

Також Новини.LIVE писали, що вдень, 27 травня, ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками, цілячи в цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Також зафіксовані пожежі та руйнування. Наразі відомо про постраждалих, на місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється.