Двойной удар по Одессе: возросло количество пострадавших

Двойной удар по Одессе: возросло количество пострадавших

Дата публикации 1 июня 2026 09:35
Разрушения после атаки. Фото: Одесская ОВА

В ночь на 1 июня российские беспилотники массированно атаковали Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома, складские помещения и промышленные объекты. В результате атаки пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы. Спасатели всю ночь ликвидировали пожары и последствия разрушений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по многоэтажке

В Одессе вражеский беспилотник попал в первый этаж девятиэтажного жилого дома. Из-за удара были повреждены фасад и балконы с первого по четвертый этажи. В доме выбило окна, а рядом пострадали припаркованные автомобили. Двое жильцов получили ранения, еще одного человека удалось спасти.

Поврежденная многоэтажка. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушения и пожары

Еще несколько беспилотников попали в жилую застройку. Из-за этого были частично разрушены одно- и двухэтажные дома, после чего вспыхнули пожары. Огонь уничтожил три автомобиля, а также повредил линию теплотрассы. В результате этих ударов пострадали еще три человека.

Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Одесской области

Поврежденные склады

Российская атака задела и промышленную инфраструктуру. В области горело складское здание с пищевым оборудованием, ангар с пшеницей и недействующее административное здание. В результате одного из таких попаданий пострадал еще один человек.

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В целом количество раненых после ночной атаки достигло шести человек. Среди них четыре женщины в возрасте от 31 до 84 лет, а также 39-летний и 53-летний мужчины. Двух пострадавших госпитализировали.

Пострадавшая женщина. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

К работам привлекли 92 сотрудников ГСЧС и 21 единицу техники. Также помогали семь представителей Ассоциации добровольных пожарных Украины и две единицы специальной техники.

"Работу спасателей осложняли новые тревоги. Во время которых были новые попадания", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Пожарные тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области
Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Последствия обстрела

По состоянию на 7:00 в Одессе из-за обстрелов повреждения получили многоквартирные дома в разных районах города, административное здание и объекты инфраструктуры. По предварительным данным, выбито 82 окна, из которых 72 уже закрыли коммунальные службы. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению поврежденных зданий. На местах развернули оперативные штабы, где жители могут получить консультации по оформлению компенсации за поврежденное имущество и другой необходимой помощи.

Чрезвычайники на месте атаки. Фото: Одесская ОВА

Что известно об атаке

Первую тревогу в Одессе объявили в 23:05. Воздушные силы сообщали о движении ударных дронов в направлении города Южный, мониторинговые каналы впоследствии уточняли, что БпЛА изменили курс на областной центр. Взрывы прогремели примерно в 23:30. Отбой прозвучал в 23:48.

Последствия удара. Фото: Одесская ОВА

Второй сигнал об угрозе горожане услышали в 00:32. Первые взрывы прогремели около 00:44. Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников для областного центра. Отбой прозвучал в 01:31.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска не прекращают регулярные обстрелы южных регионов Украины. В течение минувших суток воздушные тревоги в Одесской области звучали одна за другой. В ночь на 28 мая под ударом врага снова оказалась гражданская и критическая инфраструктура.

Также Новини.LIVE писали, что днем, 27 мая, враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками, целясь в гражданскую инфраструктуру. В результате удара повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Также зафиксированы пожары и разрушения. Известно о пострадавших, на месте работают экстренные службы, информация уточняется.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
