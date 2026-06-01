Атака Росії на Одещину: пошкоджено пологовий будинок

Пошкоджений пологовий.

Тривоги на Одещині не припиняються й лунають по кілька разів на день. Російські війська продовжують обстрілювати регіон, створюючи небезпеку для мирних жителів. Під час однієї з ранкових атак ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі регіону. Під обстріл потрапив медичний заклад, де на той момент перебували породіллі та новонароджені діти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Повідомлення про наслідки атаки.

Удар по лікарні

Вранці, 1 червня, російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками пошкодило фасад, двері й понад 30 вікон. На момент атаки у відділенні перебували шість породіль разом із немовлятами. Також одна жінка саме народжувала дитину.

Попри значні пошкодження будівлі, обійшлося без постраждалих. Усі пацієнтки, новонароджені та медичний персонал залишилися неушкодженими.

Наразі на території лікарні тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та усувають пошкодження, завдані ударом.

Нічний удар

Зазначимо, ввечері 31 травня та вночі 1 червня російські війська двічі масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Під ударом опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, два одноповерхові багатоквартирні будинки, два приватні домоволодіння та щонайменше сім автомобілів. Також зруйновано господарське приміщення і пошкоджено низку нежитлових будівель.

Загалом через дві хвилі атак постраждали шестеро людей — чотири жінки віком від 31 до 84 років, а також двоє чоловіків віком 39 і 53 роки. Двох потерпілих медики доправили до лікарні.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса та область постійно залишаються під загрозою російських атак. РФ регулярно обстрілює регіон дронами й ракетами та не приховує планів щодо півдня України. Через це навколо міста посилюють оборону, укріплюють кордон і нарощують систему захисту неба. Військові кажуть, що будь-яка спроба прориву матиме для ворога серйозні наслідки.

Також Новини.LIVE писали, що унаслідок ракетної атаки 25 травня в Одесі постраждали житлові будинки та освітній заклад. Російські удари призвели до руйнувань цивільної інфраструктури в кількох районах міста. На місцях уражень з ночі працювали екстрені та комунальні служби для ліквідації наслідків.