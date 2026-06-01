Атака России на Одесчину: поврежден родильный дом

Поврежденный родильный дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Тревоги в Одесской области не прекращаются и звучат по несколько раз в день. Российские войска продолжают обстреливать регион, создавая опасность для мирных жителей. Во время одной из утренних атак враг нанес удар по гражданской инфраструктуре региона. Под обстрел попало медицинское учреждение, где на тот момент находились роженицы и новорожденные дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Удар по больнице

Утром, 1 июня, российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. В результате атаки повреждения получили родильное отделение и административные здания больницы. В медицинском учреждении взрывной волной и обломками повреждены фасад, двери и более 30 окон. На момент атаки в отделении находились шесть рожениц вместе с младенцами. Также одна женщина как раз рожала ребенка.

Несмотря на значительные повреждения здания, обошлось без пострадавших. Все пациентки, новорожденные и медицинский персонал остались невредимыми.

Сейчас на территории больницы продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Специалисты оценивают масштабы разрушений и устраняют повреждения, нанесенные ударом.

Ночной удар

Отметим, вечером 31 мая и ночью 1 июня российские войска дважды массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов повреждены многоэтажный жилой дом, два одноэтажных многоквартирных дома, два частных домовладения и по меньшей мере семь автомобилей. Также разрушено хозяйственное помещение и поврежден ряд нежилых зданий.

Всего из-за двух волн атак пострадали шесть человек — четыре женщины в возрасте от 31 до 84 лет, а также двое мужчин в возрасте 39 и 53 лет. Двух пострадавших медики доставили в больницу.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесса и область постоянно остаются под угрозой российских атак. РФ регулярно обстреливает регион дронами и ракетами и не скрывает планов относительно юга Украины. Поэтому вокруг города усиливают оборону, укрепляют границу и наращивают систему защиты неба. Военные говорят, что любая попытка прорыва будет иметь для врага серьезные последствия.

Также Новости.LIVE писали, что в результате ракетной атаки 25 мая в Одессе пострадали жилые дома и образовательное учреждение. Российские удары привели к разрушениям гражданской инфраструктуры в нескольких районах города. На местах поражений с ночи работали экстренные и коммунальные службы для ликвидации последствий.