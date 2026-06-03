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Главная Одесса Последствия ночной атаки на Одесчину: два человека пострадали

Последствия ночной атаки на Одесчину: два человека пострадали

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 09:09
Последствия ночной атаки в Одесской области: два человека пострадали
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В ночь на 3 июня российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры. В результате атаки пострадали двое мужчин. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по Одещині у ніч на 3 червня
Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки

Очередная ночь в Одесской области прошла под звуки воздушной тревоги и работы сил противовоздушной обороны. Российские войска направили ударные беспилотники по объектам гражданской инфраструктуры области. В результате атаки повреждения получили грузовой автомобиль и служебное помещение на территории парковки. Также пострадали двое мужчин в возрасте 20 и 36 лет. Обоих доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По предварительной информации, одного из пострадавших госпитализировали.

Работа служб

После обстрела на месте работали спасатели, медики и правоохранители. Специалисты ликвидировали последствия атаки и документировали нанесенные разрушения. По факту российского удара начато досудебное расследование по статье о военных преступлениях. Следователи и прокуроры продолжают фиксировать последствия очередной атаки против гражданского населения региона.

Ночные тревоги

В ночь на 3 июня тревога в Одесской области звучала дважды. Первую объявили в 00:11. Во время этой угрозы в городе прогремел взрыв, который доносился из области. Отбой угрозы объявили в 01:17.

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Вторая тревога прозвучала в 05:47 и продолжалась более часа до 06:50. Тогда была также угроза применения ударных беспилотников. Воздушные силы отмечали, что БпЛА в Одесской области, направляется мимо н.п Теплодар.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска не прекращают регулярные обстрелы южных регионов Украины. В течение минувших суток воздушные тревоги в Одесской области звучали одна за другой. В ночь на 28 мая под ударом врага снова оказалась гражданская и критическая инфраструктура.

Также Новини.LIVE писали, что утром, 1 июня, российские войска на несли очередной удар по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. В результате атаки повреждения получили родильное отделение и административные здания больницы. В медицинском учреждении взрывной волной и обломками повреждены фасад, двери и более 30 окон.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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