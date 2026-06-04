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Главная Одесса Ночная атака россиян на Одесчину: стали известны последствия

Ночная атака россиян на Одесчину: стали известны последствия

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 09:13
Ночная атака россиян на Одесчину: стали известны последствия
Спасатели на месте атаки. Фото: Одесская ОВА

Одесская область в очередной раз оказалась под вражеской атакой ударных беспилотников. В результате обстрела повреждения получил объект критической инфраструктуры. На месте попадания вспыхнул пожар. Спасатели быстро укротили огонь и не допустили его распространения. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по Одесской области

В ночь на 4 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры. В результате попадания были повреждены складское помещение и оборудование. На территории возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Несмотря на повреждения инфраструктурного объекта, погибших и пострадавших нет.

Работа спасателей

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий атаки привлекли 57 спасателей и 16 единиц техники. Также работала местная пожарная команда — 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Сейчас специалисты продолжают оценивать масштабы нанесенного ущерба.

Что известно об атаке

Тревогу в Одесском районе объявили в 00:20. Воздушные силы сообщали о том, что около 15 ударных БпЛА из акватории Черного моря курсом на Черноморское и Южное. В 00:39 сигнал об угрозе услышали и жители Подольского, Березовского и Раздельнянского районов. Защитники неба отметили, что новая группа дронов направляется в направлении региона. Отбой прозвучал в 01:23.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 3 июня российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры. В результате атаки пострадали двое мужчин. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Также Новини.LIVE писали, что утром, 1 июня, российские войска на несли очередной удар по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. В результате атаки повреждения получили родильное отделение и административные здания больницы.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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