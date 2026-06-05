Потужний вибух пролунав в Одесі: Росія атакує ракетами

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 червня, на Одещині пролунав потужний вибух. Його чуто було і в Одесі. Ворог вчергове спрямував на регіон балістичну ракету. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 5 червня, на Одещині пролунали потужні вибухи. Повітряні сили повідомляли про щвидкісну ціль у напрямку Маяків. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

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Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одещина вночі, 5 червня знову опинилася під ударом російських безпілотників. Ворожа атака зачепила житлову забудову та об’єкти критичної інфраструктури в Одеському районі. Через влучання спалахнули пожежі, а одна людина зазнала поранень. До ліквідації наслідків залучили десятки рятувальників і спецтехніку.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 4 червня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок влучання були пошкоджені складське приміщення та обладнання. На території виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Попри пошкодження інфраструктурного об’єкта, загиблих і постраждалих немає.