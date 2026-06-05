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Главная Одесса Мощные взрывы прогремели в Одессе: Россия атакует ракетами

Мощные взрывы прогремели в Одессе: Россия атакует ракетами

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 11:04
Мощный взрыв прогремел в Одессе: Россия атакует ракетами
Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 5 июня, в Одесской области прогремел мощный взрыв. Его слышно было и в Одессе. Враг в очередной раз направил на регион баллистическую ракету. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 5 июня, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Маяков. Информация о последствиях пока отсутствует.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

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Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

взрыв Одесская область Обстрел Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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