Одещина пережила нову атаку дронів: постраждав житловий будинок

Пошкоджений будинок. Фото: Одеська ОВА

Одещина вночі, 5 червня знову опинилася під ударом російських безпілотників. Ворожа атака зачепила житлову забудову та об’єкти критичної інфраструктури в Одеському районі. Через влучання спалахнули пожежі, а одна людина зазнала поранень. До ліквідації наслідків залучили десятки рятувальників і спецтехніку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по району

У ніч проти 5 червня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Основний удар прийшовся по Одеському району. Внаслідок одного з влучань було зруйновано приватний житловий будинок. На місці одразу виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Також пошкоджень зазнали об’єкти житлової інфраструктури.

Будинок після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Пошкодження інфраструктури

Під час атаки постраждав і об’єкт критичної інфраструктури. Через влучання безпілотника зайнялася порожня складська будівля та обладнання, розташоване на території об’єкта. Вогнеборці швидко локалізували та ліквідували займання, не допустивши поширення вогню на більшу площу.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Допомога людям

На місцях подій працювали не лише рятувальники, а й психологи ДСНС. Вони надавали підтримку місцевим жителям, які пережили нічну атаку та стали свідками руйнувань. За уточненими даними, внаслідок російського удару постраждала одна людина. Інформації про її стан наразі не оприлюднено.

Читайте також:

Психологи допомагають жителям. Фото: ДСНС Одещини

Робота екстрених служб

Усування наслідків атаки проходила в складних умовах. Роботу екстрених служб ускладнювали повторні повітряні тривоги, які лунали під час проведення рятувальних робіт. Попри загрозу нових ударів, усі необхідні служби продовжували працювати на місцях уражень. Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки та оцінки завданих збитків. До ліквідації наслідків було залучено 56 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки.

Рятувальники на даху будинку. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

У ніч на 5 червня тривогу на Одещину оголошували тричі. Перша пролунала в Одеському районі о 23:56. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку міста Чорноморськ. Під час атаки вибухи доносилися і до обласного центру. Відбій дали о 01:22.

Друга тривога лунала з 02:13 до 02:24. А третя тривога о 02:32 охопила Ізмаїльський, Білгород-Дністровський, Болградський та згодом Одеський райони. І тривала до 03:27.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 4 червня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок влучання були пошкоджені складське приміщення та обладнання. На території виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Попри пошкодження інфраструктурного об’єкта, загиблих і постраждалих немає.

Також Новини.LIVE писали, що вранці, 1 червня, російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками пошкодило фасад, двері й понад 30 вікон. На момент атаки у відділенні перебували шість породіль разом із немовлятами. Також одна жінка саме народжувала дитину.