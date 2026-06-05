Одесчина пережила новую атаку дронов: пострадал жилой дом

Поврежденный дом. Фото: Одесская ОВА

Одесская область ночью, 5 июня снова оказалась под ударом российских беспилотников. Вражеская атака задела жилую застройку и объекты критической инфраструктуры в Одесском районе. Из-за попадания вспыхнули пожары, а один человек получил ранения. К ликвидации последствий привлекли десятки спасателей и спецтехнику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по району

В ночь на 5 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Основной удар пришелся по Одесскому району. В результате одного из попаданий был разрушен частный жилой дом. На месте сразу возник пожар, который спасатели оперативно потушили. Также повреждения получили объекты жилой инфраструктуры.

Дом после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Повреждения инфраструктуры

Во время атаки пострадал и объект критической инфраструктуры. Из-за попадания беспилотника загорелось пустое складское здание и оборудование, расположенное на территории объекта. Пожарные быстро локализовали и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на большую площадь.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Помощь людям

На местах событий работали не только спасатели, но и психологи ГСЧС. Они оказывали поддержку местным жителям, которые пережили ночную атаку и стали свидетелями разрушений. По уточненным данным, в результате российского удара пострадал один человек. Информация о его состоянии пока не обнародована.

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Психологи помогают жителям. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа экстренных служб

Устранение последствий атаки проходило в сложных условиях. Работу экстренных служб осложняли повторные воздушные тревоги, которые звучали во время проведения спасательных работ. Несмотря на угрозу новых ударов, все необходимые службы продолжали работать на местах поражений. Сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки и оценки нанесенного ущерба. К ликвидации последствий были привлечены 56 спасателей и 13 единиц специальной техники.

Спасатели на крыше дома, фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

В ночь на 5 июня тревогу в Одесской области объявляли трижды. Первая прозвучала в Одесском районе в 23:56. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении города Черноморск. Во время атаки взрывы доносились и до областного центра. Отбой дали в 01:22.

Вторая тревога звучала с 02:13 до 02:24. А третья тревога в 02:32 охватила Измаильский, Белгород-Днестровский, Болградский и впоследствии Одесский районы. И продолжалась до 03:27.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 4 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры. В результате попадания были повреждены складское помещение и оборудование. На территории возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Несмотря на повреждения инфраструктурного объекта, погибших и пострадавших нет.

Также Новини.LIVE писали, что утром, 1 июня, российские войска на несли очередной удар по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. В результате атаки повреждения получили родильное отделение и административные здания больницы. В медицинском учреждении взрывной волной и обломками повреждены фасад, двери и более 30 окон. На момент атаки в отделении находились шесть рожениц вместе с младенцами. Также одна женщина как раз рожала ребенка.