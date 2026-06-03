Удар по ЖК "Тірас" в Одесі: з'являлися нові підозрювані

Наслідки удару по ЖК "Тірас". Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Одна з найтрагічніших ракетних атак по Одесі, яка забрала життя мирних жителів, отримала новий розвиток у розслідуванні. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до удару по житловому будинку та цивільній інфраструктурі. Зібрані докази дозволили ідентифікувати ще двох російських військових командирів, яких вважають причетними до організації атаки. Слідство у справі воєнного злочину триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Наказ на атаку

Слідчі Головного управління Нацполіції в Одеській області спільно зі співробітниками СБУ встановили, що 23 квітня 2022 року, напередодні Великодня, командир 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ Олег Варпахович та командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку Олексій Скітський організували ракетний удар по Одесі. За даними слідства, вони діяли за наказом командувача дальньої авіації росії Сергія Кобилаша.

Олег Варпахович. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Олексій Скітський. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Удар по місту

Того дня група стратегічних бомбардувальників, перебуваючи над акваторією Каспійського моря, випустила по Одесі крилаті ракети Х-101. Одна з них влучила у 16-поверховий житловий будинок ЖК "Тірас". Унаслідок атаки загинули вісім мирних жителів, серед яких маленька дівчинка, її мати та бабуся, а також вагітна жінка. Ще 11 людей отримали поранення. Удар спричинив значні руйнування.

Пошкоджень зазнали квартири, бізнес-центр та автомобілі. Ще одна ракета влучила на територію кладовища, де була поранена жінка та зруйновано низку могил.

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Збір доказів

Після трагедії правоохоронці майже дві доби безперервно працювали на місці події. Вони оглянули понад 60 об’єктів, допитали близько 130 потерпілих і свідків, а також провели великий комплекс слідчих дій для збору доказів. У межах розслідування були призначені медичні, молекулярно-генетичні, вибухотехнічні, будівельно-технічні та військові експертизи. До роботи також залучали спеціалістів з міжнародного гуманітарного права та експертів Міжвідомчої робочої групи при Офісі Генерального прокурора.

Нові підозри

На підставі зібраних доказів Варпаховичу та Скітському заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. За українським законодавством їм загрожує довічне позбавлення волі.

Робота над справою продовжується. Слідчі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до цього воєнного злочину. Варто зазначити, що у 2024 році одеські слідчі вже повідомили про підозру Сергію Кобилашу за віддання наказу щодо ракетного удару по житловому комплексу "Тірас".

Відновлення будинку

Після ракетного удару будинок у ЖК "Тірас" зазнав критичних пошкоджень. Ракета Х-101 пробила багатоповерхівку наскрізь, зруйнувавши частину несучих конструкцій та кілька поверхів. Через складність робіт відновлення тривало понад рік. Будівельники посилили конструкції, відновили пошкоджені квартири та місця загального користування.

Ремонтні роботи завершили у вересні 2023 року, після чого мешканці змогли повернутися до своїх осель. Удар по ЖК "Тірас" став одним із перших масштабних воєнних злочинів РФ, задокументованих в Одесі після початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, житель Одеси з 2015 року воює проти ЗСУ у складі воєнізованих формувань так званої ДНР та розповсюджує проросійські погляди у соцмережах. За це на нього відкрили справу, а суд заочно прирік його до 12 років ув'язнення.

Також Новини.LIVE писали, що ексдепутата з Одещини підозрюють у держзраді. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Наразі фігурант перебуває під вартою, а на його майно накладено арешт для подальшої конфіскації.