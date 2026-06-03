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Главная Одесса Удар по ЖК "Тирас" в Одессе: появлялись новые подозреваемые

Удар по ЖК "Тирас" в Одессе: появлялись новые подозреваемые

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 14:57
Удар по ЖК "Тирас" в Одессе: появлялись новые подозреваемые
Последствия удара по ЖК "Тирас". Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Одна из самых трагических ракетных атак по Одессе, которая унесла жизни мирных жителей, получила новое развитие в расследовании. Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к удару по жилому дому и гражданской инфраструктуре. Собранные доказательства позволили идентифицировать еще двух российских военных командиров, которых считают причастными к организации атаки. Следствие по делу военного преступления продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Приказ на атаку

Следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области совместно с сотрудниками СБУ установили, что 23 апреля 2022 года, накануне Пасхи, командир 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ Олег Варпахович и командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Алексей Скитский организовали ракетный удар по Одессе. По данным следствия, они действовали по приказу командующего дальней авиации россии Сергея Кобылаша.

В Одесі повідомили про підозру військовим РФ
Олег Варпахович. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области
В Одесі повідомили про підозру військовим РФ
Алексей Скитский. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Удар по городу

В тот день группа стратегических бомбардировщиков, находясь над акваторией Каспийского моря, выпустила по Одессе крылатые ракеты Х-101. Одна из них попала в 16-этажный жилой дом ЖК "Тирас". В результате атаки погибли восемь мирных жителей, среди которых маленькая девочка, ее мать и бабушка, а также беременная женщина. Еще 11 человек получили ранения. Удар вызвал значительные разрушения.

Повреждения получили квартиры, бизнес-центр и автомобили. Еще одна ракета попала на территорию кладбища, где была ранена женщина и разрушен ряд могил.

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Сбор доказательств

После трагедии правоохранители почти двое суток непрерывно работали на месте происшествия. Они осмотрели более 60 объектов, допросили около 130 потерпевших и свидетелей, а также провели большой комплекс следственных действий для сбора доказательств. В рамках расследования были назначены медицинские, молекулярно-генетические, взрывотехнические, строительно-технические и военные экспертизы. К работе также привлекали специалистов по международному гуманитарному праву и экспертов Межведомственной рабочей группы при Офисе Генерального прокурора.

Новые подозрения

На основании собранных доказательств Варпаховичу и Скитскому заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, повлекшем гибель людей. По украинскому законодательству им грозит пожизненное лишение свободы.

Работа над делом продолжается. Следователи устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этому военному преступлению. Стоит отметить, что в 2024 году одесские следователи уже сообщили о подозрении Сергею Кобылашу за отдачу приказа о ракетном ударе по жилому комплексу "Тирас".

Восстановление дома

После ракетного удара дом в ЖК "Тирас" получил критические повреждения. Ракета Х-101 пробила многоэтажку насквозь, разрушив часть несущих конструкций и несколько этажей. Из-за сложности работ восстановление длилось более года. Строители усилили конструкции, восстановили поврежденные квартиры и места общего пользования.

Ремонтные работы завершили в сентябре 2023 года, после чего жители смогли вернуться в свои дома. Удар по ЖК "Тирас" стал одним из первых масштабных военных преступлений РФ, задокументированных в Одессе после начала полномасштабного вторжения.

Как сообщали Новини.LIVE, житель Одессы с 2015 года воюет против ВСУ в составе военизированных формирований так называемой ДНР и распространяет пророссийские взгляды в соцсетях. За это на него открыли дело, а суд заочно приговорил его к 12 годам заключения.

Также Новини.LIVE писали, что экс-депутата из Одесской области подозревают в госизмене. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сейчас фигурант находится под стражей, а на его имущество наложен арест для дальнейшей конфискации.

Одесса полиция обстрел Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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